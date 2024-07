Google v Česku spouští Služby pro více zařízení

Umožní propojit mobil s Androidem s dalšími zařízeními

Sdílet spolu budou různý obsah, a to na vzdálenost dosahu Bluetooth



Přesně na tohle uživatelé Androidů už léta čekají. Snadné, bezproblémové a doslova automatické propojení mobilu s dalšími zařízeními, která běžně používáte. Dosud to bylo (respektive stále je) možné různými cestami – přes Bluetooth, aplikace třetích stran, kabel nebo jiná komplikovaná řešení.

Teď na to ale Google jde jinak a nabízí spojení napřímo prostřednictvím operačního systému Android, účtu Google a funkce Služby pro více zařízení. Ta by se mohla stát doslova revolucí ve sdílení obsahu, protože vaše zařízení se díky ní dokážou vzájemně rozpoznat, pokud jsou na dosah, a přenést určitá data z jednoho na druhé.

Do mobilů s Androidem i do dalších zařízení používajících tento systém se funkce dostala naprosto nenápadně a bez jakékoliv nutné aktualizace. Přitom pro leckoho může jít o jeden z nejlepších a nejužitečnějších nástrojů za posledních několik měsíců, ne-li let. A o co přesně jde?

O nic menšího, než že si některý obsah ze svého mobilu doslova přesunete do svého druhého mobilu, tabletu, Chromebooku nebo do jiného zařízení s Androidem. Nastavením a aktivací Služby pro více zařízení spolu zařízení začnou komunikovat, dokážou se rozpoznat a vy budete mít možnost použít právě to, které budete mít zrovna po ruce.

Nevýhodou je, že zatím nejde o sdílení veškerého obsahu. Google se zaměřil jen na 2 oblasti – videohovory přes Google Meet a automatické sdílení internetu. Neboli videohovor určený pro jedno ze zařízení můžete přijmout na kterémkoliv jiném. A pokud bude primární zdroj připojen k internetu, zatímco druhý nikoliv, objeví se na liště notifikace, jejímž otevřením dojde automaticky k vytvoření hotspotu bez hesla.

Pozor: Výjimku tvoří mobily od Samsungu, které mohou mít s běžným hotspotem problém a Google pro ně přímo doporučuje využití automatického hotspotu z One UI.

Kdy přibudou další možnosti, Google neprozradil. Ale slibuje, že pokud budete mít Služby pro více zařízení aktivované, dostanou se k vám příští novinky automaticky, hned jakmile vyjdou.

Jak aktivovat Služby pro více zařízení?

K aktivaci funkce, o níž se hovoří už od května, stačí splnit 3 základní podmínky – musíte být na všech propojovaných zařízeních přihlášeni ke svému účtu na Googlu, přístroje musí mít Android 11 nebo novější (pozor, na Android GO zatím služba nefunguje) a u všech musí být zapnuté Bluetooth.

Postup aktivace je snadný:

Ve svém mobilu zvolte Nastavení. Následně vyberte možnost Google. Ťukněte na Zařízení a sdílení. Potom přepínačem aktivujte Služby pro více zařízení. Nastavte skupinu zařízení, která budou společně sdílet daný obsah. Totéž udělejte i na svých dalších zařízeních.

Už jste novou funkci Služby pro více zařízení objevili a vyzkoušeli?

Zdroje: Pixabay, 9to5google.com, Podpora Google