Zoom se polepšil. Nový update na verzi 5.0 přináší silné šifrování

Komunikační platforma Zoom zažila v posledních týdnech rozpolcené období. Extrémně stoupl počet jejích uživatelů, ale současně se objevily zprávy o jejím nedostatečném zabezpečení. Kritiku naštěstí vzala společnost za správný konec a vrhla se do úprav systému. V rámci oznámeného devadesátidenního plánu má projít Zoom změnami, které posílí právě jeho zabezpečení. Významného milníku bylo přitom dosaženo před pár hodinami, kdy nástroj přešel na novou formu šifrované komunikace. Spojení mezi jednotlivými uživateli je nyní chráněno v rámci AES 256-Bit GCM standardu.

“Jsem hrdý za tento významný krok v rámci našeho devadesátidenního plánu. Ale je to jen začátek. Naši společnost jsme vybudovali za účelem uspokojení našich zákazníků a jejich důvěru si hodláme dále zasloužit. Chceme jim poskytnout tu nejbezpečnější platformu,” slibuje šéf firmy Eric S. Yuan. Zabezpečení komunikátoru Zoom by tak podle všeho mělo z kritické úrovně poskočit na špičkovou. Přikládáme výpis všech dosavadních změn, které jsou implementovány do verze 5.0. Ta vyjde během pár dní.

ZOOM Cloud Meetings zoom.us

Nová zabezpečení v komunikátoru Zoom

Komunikační síť

AES 256-bit GCM šifrování . Nabízí zvýšenou ochranu dat během schůzky při přenosu a odolnost proti neoprávněnému vniknutí. To zajišťuje důvěrnost a integritu dat v komunikaci přes Zoom Meeting, Zoom Video Webinar i Zoom Phone.

. Nabízí zvýšenou ochranu dat během schůzky při přenosu a odolnost proti neoprávněnému vniknutí. To zajišťuje důvěrnost a integritu dat v komunikaci přes Zoom Meeting, Zoom Video Webinar i Zoom Phone. Výběr regionu pro přenos dat. Administrátoři a majitelé placených účtů a skupin budou mít pravomoc vybírat regiony, přes které budou data přenášena. Z výběru devíti zemí jich půjde volitelně osm vyloučit. Pevně zařazené zůstanou servery v USA.

UX a ovládání

Nová ikona pro ovládání mítinku . Hostitel spojení bude mít nově k dispozici jednoduchou ikonu, ve které najde nejdůležitější bezpečnostní parametry i obecné volby. Dříve se tyto položky nacházely na několik místech v menu. Teď jsou více po ruce.

. Hostitel spojení bude mít nově k dispozici jednoduchou ikonu, ve které najde nejdůležitější bezpečnostní parametry i obecné volby. Dříve se tyto položky nacházely na několik místech v menu. Teď jsou více po ruce. Vyšší práva hostitelů . Hostitel bude mít pravomoc nahlásit uživatele Zoomu. Může dokonce zakázat jednotlivým připojeným uživatelům měnit jejich jména. Funkce pro sdílení obrazovky pak může náležet jen jemu.

. Hostitel bude mít pravomoc nahlásit uživatele Zoomu. Může dokonce zakázat jednotlivým připojeným uživatelům měnit jejich jména. Funkce pro sdílení obrazovky pak může náležet jen jemu. Automatická Čekárna . Místnost zvaná Čekárna (Waiting Room), ve které jsou uživatelé do doby, než je hostitel pustí k hlavní komunikaci, bude automaticky zapnuta u vzdělávacích, Basic a jednotlivých Pro účtů. Hostitelé mohou čekárnu zapnout i v průběhu mítinku.

. Místnost zvaná Čekárna (Waiting Room), ve které jsou uživatelé do doby, než je hostitel pustí k hlavní komunikaci, bude automaticky zapnuta u vzdělávacích, Basic a jednotlivých Pro účtů. Hostitelé mohou čekárnu zapnout i v průběhu mítinku. Zapnutí vstupních hesel a jejich formát určený hostitelem . Vstup do mítinku je nyní automaticky opatřen heslem téměř u všech typů účtů. Hostitelé mají nově pravomoc definovat, jak silná hesla si musejí účastníci nastavit. To platí i u počtu číslic v pinu v mobilní aplikaci. Hesla byla automaticky zapnuta také pro přístup k uloženým audiozáznamům na cloudu. I v této části komunikátoru Zoom je na hostitelích, jak silné zabezpečení budou vyžadovat.

. Vstup do mítinku je nyní automaticky opatřen heslem téměř u všech typů účtů. Hostitelé mají nově pravomoc definovat, jak silná hesla si musejí účastníci nastavit. To platí i u počtu číslic v pinu v mobilní aplikaci. Hesla byla automaticky zapnuta také pro přístup k uloženým audiozáznamům na cloudu. I v této části komunikátoru Zoom je na hostitelích, jak silné zabezpečení budou vyžadovat. Zabezpečené sdílení kontaktů . Zoom 5.0 bude podporovat novou datovou strukturu pro větší organizace a umožní jim propojit kontakty mezi více účty, aby lidé mohli snadno a bezpečně vyhledávat schůzky, mítinky a telefonní kontakty.

. Zoom 5.0 bude podporovat novou datovou strukturu pro větší organizace a umožní jim propojit kontakty mezi více účty, aby lidé mohli snadno a bezpečně vyhledávat schůzky, mítinky a telefonní kontakty. Rozšíření nástěnky o nové informace . Nástěnka (Dashboard) bude administrátorům business, enterprise a vzdělávacích účtů zobrazovat informace o přenosu dat mezi různými servery včetně HTTP tunelů.

. Nástěnka (Dashboard) bude administrátorům business, enterprise a vzdělávacích účtů zobrazovat informace o přenosu dat mezi různými servery včetně HTTP tunelů. Správa notifikací . Uživatelé mají možnost vypnout zobrazování úryvků chatů.

. Uživatelé mají možnost vypnout zobrazování úryvků chatů. Lepší správa ID mítinků. Mimo osobní mítinky (PMI) budou mít komunikace nově jedenáctimístné ID. V průběhu spojení bude navíc toto ID a tlačítko pro jeho odeslání umístěno mimo hlavní obrazovku, aby nedocházelo ke kliknutí omylem.

Zdroj: Zoom blog