Test LIDL Smart Home: Dveřní senzor, zvonek a automatizace

Když už se ale člověk do automatizací pustí, možností je na výběr opravdu hodně. Různé podmínky a související úkoly se daří řetězit, tak jak jsou mnozí zvyklí i z jiných smart home systémů. V případě zvonku a senzoru je ovšem zádrhel v tom, že automatizace neumějí například provést úkol s určitým časovým intervalem. Tato dvě zařízení tedy nejdou nastavit například tak, aby při otevření dveří nebo stisknutí tlačítka na několik sekund nebo i minut jen svítilo světlo. Ani s parametrem “zpoždění” se mi to nepodařilo, ale možná jsem na to šel špatně a klidně si nechám poradit.

Konkrétně zvonek jsem chtěl k jedné podobné věci využít a nakonec jsem našel jedno nekonvenční řešení, se kterým asi autoři aplikace ani nepočítali. Jelikož mám dost odříznutou pracovnu a často mám na hlavě sluchátka, může se snadno stát, že neslyším vchodový ani bytový zvonek. Pro tyto účely jsem chtěl zvonek naučit blikat světlem. V základních schématech by ovšem zvonek jen světlo rozsvítil či zhasl a já bych ho musel do původního stavu vracet manuálně. Přišel jsem ale na to, že aplikace je schopná přijmout jeden typ podmínky k protichůdným úkolům a pak je v rámci cca poloviny sekundy provést. Výsledek? Po stisknutí zvonku mi v pracovně rychle problikne LED žárovka ON/OFF.

Cena a dostupnost

Centrální jednotka neboli brána, která je pro funkčnost potřeba, stojí běžně sedm stovek, ale je poměrně často v akci. Zvonek vyjde na 499 Kč. Okenní a dveřní senzor stojí 299 Kč. V lidl-shop.cz by jich měla být dostatečná skladová zásoba.

Závěrečné hodnocení

Obě zařízení jsou naprosto spolehlivá, levná a i když primárně patří do jedné rodiny produktů, existuje možnost jejich zapojení do systémů třetích stran. Párování je otázkou pár sekund, ale možnosti okamžitého ovládání pro začátečníky by mohly být trochu jednodušší.

Klady + Příjemná cena

+ Bezproblémové párování i chod

+ Ochrana proti odcizení

+ Kompatibilita s jinými systémy