Zkoušíme LIDL Smart Home: Startovní sada s bránou a žárovkami potěšila

ZigBee 3.0 brána

Jestliže je zmíněná aplikace pomyslným dirigentem, tak brána je hůlkou, bez které se systém neobejde. Například ani žárovku s mobilem napřímo nespojíte, což je dáno právě protokolem ZigBee. Mám pocit, že u některých LIDL Smart Home produktů to neplatí, ale to se dozvíme v dalších recenzích. Brána je v tomto případě malé čtvercové zařízení, které disponuje LAN konektorem pro komunikaci, microUSB konektorem pro nabíjení, tlačítkem reset a dvěma signalizačními diodami. Plus zadními otvory na případné pověšení na zeď či nábytek.

Jak už jsem popsal, propojení brány s aplikací je naprosto bezproblémové a připojení s ní stabilní. Prvotní propojení musí proběhnout přes společnou 2,4GHz WiFi síť, ale poté už je možné systém ovládat i vzdáleně třeba při datovém připojení. Jakmile bránu jednou nastavíte a uložíte na místo, v podstatě se o ni nemusíte starat a ona plní úlohu spolehlivého prostředníka, což je cílem. Trochu limitující či svazující může pro někoho být, že nutně vyžaduje kabelové připojení do routeru. Setkal jsem se ale i s názory, že je to vlastně dobře.

Podpora systémů třetích stran Přímo na krabici je uvedeno, že se systém dorozumí s Google Asistentem a podporuje tedy i hlasové ovládání. Mně se navíc podařilo zjistit, že se dá aplikace LIDL Home i s připojenými produkty propojit s Google Home. V něm je možné u žárovek měnit jas a dávat jim pár vybraných barev. Kompatibilitu potvrzuje i komunita kolem systému Home Assistant a žárovky lze napárovat také do Philips Hue.

Žárovky LivarnoLux

Po stránce designu jde o klasické žárovky s kulatou hlavou a závitem E27. Mají průměr 60 a délku 115 milimetrů. Hodí se tedy bez problému do velké spousty lustrů a svítidel. I když jsou vybavené RGB panely, které poskytují “atmosférické” zabarvení do široké palety odstínů, nezklamou ani při svícení v klasické teplo-studené škále bílé. Teploty jsou od 2200 do 6500 kelvinů a maximální světelný tok je 806 lumenů (při příkonu 9 W). Musím říct, že v případě barevného svícení jsou bohužel dost slabé. Takže s naladěním místnosti do vybraného odstínu tak, aby opravdu nešlo jen o potemnělý nádech dané barvy, spíš v případě jedné žárovky nepočítejte. Tady se pojem “atmosféra” vlastně hodí. Posuňme se ale od hardwarových parametrů k funkcím.

Ve spolupráci s aplikací umějí vcelku zajímavé věci. Základem je zapínání a vypínání, volba teploty a také barvy. To nikoho příliš neoslní. Na kartě pro ovládání se ale nacházejí i položky Scéna a Hudba, což už je zajímavější. Scény představují předdefinované (ale i uživatelem editovatelné) chování žárovky pro různé situace. Kupříkladu režim Jemný pomalu pulzuje (dýchá) v tlumených odstínech zelené. Oproti tomu Pestrý mód způsobuje problikávání několika barev. Když v editaci zvýšíte rychlost na maximum, proměníte místnost na taneční sál. K tanci vede i karta Hudba, na které můžete žárovku přinutit, aby reagovala na zvuky. A jak jsem zjistil, nejde jen o zvuky vydávané mobilem (třeba přehrávání ze Spotify), ale i ty, které zachycuje jeho mikrofon.

Dálkový ovladač

Když si k běžnému RGB světlu nebo pásku pořídíte ovladač, můžete do něj vložit baterku a okamžitě začít používat včetně všech funkcí. Tady to ale není úplně pravda. Jelikož je ovladač nejen doplněk k žárovkám, ale i prodloužená ruka aplikace pro komunikaci s dalšími zařízeními, je potřeba mu některé akce a reakce ručně definovat. V základu umí vybrané žárovky vypnout a zapnout a měnit u nich pět přednastavených scén. Kvůli tomu, že má ovladač potenciál ovládat mnohem větší množství věcí, pak trochu trpí jeho základní nastavení, které se očekává od uživatele. Ale jak už jsem zmínil, aplikace je povedená a ani toto nastavení není nikterak složité.

Cena a dostupnost

LIDL Smart Home Starter-Kit, jehož obsahem jsou brána, tři žárovky a ovladač, můžete v různých vlnách sehnat v kamenných prodejnách LIDLu, nebo jednodušeji a pohodlněji z e-shopu tohoto řetězce. Když zrovna není v akci (na což bych doporučil klidně počkat), vyjde vás na 1 999 Kč. O tři stovky levnější je stejná sada, která má žárovky bez RGB.

Závěrečné hodnocení

Za mě rozhodně spokojenost a v mnoha ohledech i příjemné překvapení. V porovnání s téměř stejnou sadou Philips Hue (bez ovladače), která platí v podstatě za jakýsi vzor v segmentu chytrého osvětlení, se bavíme hlavně o poloviční ceně. Přitom si nemyslím, že by LIDL sadě moc věcí scházelo. Mezi největší nevýhody řadím slabý jas při jiném než “bílém” svícení. To ale nemusí být pro spoustu lidí, kteří například chtějí i všechny tři žárovky instalovat v jedné místnosti, překážkou. Velkou pochvalu si zaslouží aplikace. Hlavně po stránce funkcí, na překladu některých položek by ještě mohli vývojáři zapracovat. Jestli tuto sadu potkáte v akci, koupí podle mě neprohloupíte. A to i díky případnému zapojení do systémů třetích stran.

Klady + Parádní funkce v aplikaci

+ Příjemná cena

+ Bezproblémové připojení a ovládání

+ Kompatibilita s jinými systém