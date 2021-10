Chytrá elektronika značek LivarnoLux či SilverCrest z obchodního řetězce LIDL frčí. To jde znát nejen ze zájmu čtenářů o články, ve kterých se o těchto produktech zmíníme, ale třeba i ze zájmových skupin na sociálních sítích. Pokud v našem magazínu obecně oblast smart home prvků alespoň trochu sledujete, pravděpodobně vám neunikla dřívější recenze, která se věnovala aplikaci LIDL Home, centrální Zigbee bráně, RGB žárovkám a dálkovému ovladači. V tuto chvíli čtete druhý díl, v němž posoudím dekorativní světlo “Mood Light”, chytrý dvoumetrový RGB LED pásek a LED žárovky s vláknem, které sice zastupují designové retro, ale také nepatří mezi ty hloupé.

Rekapitulace funkčnosti LIDL smart home prvků

Pokud jste zatím nečetli starší recenzi, která se věnovala základním elementům celé chytré domácnosti pod značkou LIDL, je dobré ujasnit a připomenout několik základních podmínek pro správné fungování těchto prvků. První důležitou nezbytností je Zigbee brána, která veškeré další součásti chytrého domácího systému propojuje a odesílá jim instrukce zadané v mobilní aplikaci. Ta je druhou věcí, bez které se v podstatě neobejdete, pokud chcete v prvcích probudit požadovanou chytrost.

Lidl Home Lidl

Než byste se tedy pustili do nákupu následujících produktů, s těmito základy tedy musíte počítat. Bude také dobré zopakovat, že se světelné produkty LivarnoLux dorozumí s Google Asistentem a díky standardu Zigbee mohou být zařazeny i do širších otevřených systému jako je Home Assistant. U minulé recenze také padl dotaz, zda je možné tyto LIDL prvky zapojit mezi zařízení Philips Hue skrze jejich vlastní bránu. Neměl jsem možnost to osobně ověřit, ale podle diskuzí na redditu a dalších fórech se zdá, že to díky Zigbee v pohodě jde.

Dekorativní světlo Mood Light

Doposud rozhodně nejzajímavější produkt z celého LIDL balíku, který mám na testování. Jak napovídá název, jde o světlo, které by mělo být schopné navozovat nějakou atmosféru. Což zvládá naprosto dokonale, i když v některých situacích úplně nestačí se svým výkonem. Jde o leskle bílý kvádr s jednou primární osvětlovací plochou, tlačítkem a konektorem pro zapojení napájecího kabelu. Světlo však díky baterii není plně závislé na zapojení do zásuvky, což je paráda.

Běžně toto světlo využívám ve svém malém domácím studiu pro vylepšení vizuálních podmínek před kamerou, párkrát jsme ho měli na opěrátku gauče při sledování filmu a hodí se i jako noční světlo do dětského pokoje. Možností využití je fakt hodně a díky ovládacím funkcím, které Mood Light sdílí třeba s RGB žárovkami, je možné nastavit nejen automatizace ve vztahu k celému systému, ale také poměrně detailně nastavovat výsledné světlo.