Google Meet dostane skvělé vylepšení! Také se na něj těšíte?

Google pracuje na možnosti duální kamery pro Google Meet

Zdvojený by mohl být i displej

Fungovat to bude při hovorech 1:1

Videkomunikační služba Google Meet se stala oblíbeným nástrojem pro online konference, porady nebo zkrátka jen pro pokec s kamarády. Pro všechny, kdo používají Gmail a mají tedy svůj účet na Googlu, je to nejrychlejší způsob, jak si s kýmkoliv zavolat. V minulém roce začal Google Meet podporovat Full HD video a teď se chystá další novinka.

Ukázalo se, že vývojáři Googlu pracují na možnosti duální kamery, stejně jako duálního displeje. Budete moci svému protějšku snadno ukázat to, co sami vidíte a kde se nacházíte – a nejde tady rozhodně jen o pouhé sdílení obrazovky. Díky této funkci aktivujete přední i zadní fotoaparát mobilu!

Z kódu, který byl objeven v Gmailu (verze 2024.07.28.657813293.Release) také vyplývá, že funkce duálního fotoaparátu bude nejspíš určena pouze pro videohovory s jednou osobou.

Google zároveň pracuje na další novince – prostřednictvím Gmailu by mělo být do budoucna možné také vstupovat do nastavení personalizace a do ovládání různých chytrých funkcí. Zatím ale bohužel není možné ani nahlédnout do téhle útrob tohoto vývojářského snažení a prozkoumat jeho možnosti. Stejně jako není zřejmé, kdy by mohly být všechny tyhle zajímavé funkce dostupné.

Zdroje: Android Authority, Pixabay