Google Meet v novém kabátě: Aktualizace přináší filtry, efekty a další vychytávky

Oblíbený videokonferenční nástroj dostal novou aktualizaci

Vypadá moderněji, má nové rozvržení i lepší dostupnost funkcí

Na zařízení s Androidem a iOS přibyly efekty, filtry a možnost změny pozadí

Pokud občas používáte k videohovorům Google Meet, měli byste zpozornět. Hned den po konferenci Made by Google 2024 dostal novou aktualizaci, která bude postupně zaváděna na všechna mobilní zařízení. A ta z něj najednou udělala moderní a svěží nástroj, který budete používat s mnohem větší chutí.

Google to tentokrát vzal pěkně z gruntu a zaměřil se na UI, což je u malých displejů mobilů (v porovnání s monitory počítačů) velmi zásadní. Dosavadní tlačítka nejen změnil, ale i jinak rozmístil. Mnohem snadněji se tak v Google Meet dostanete k různým pokročilejším funkcím, jediným ťuknutím najdete emotikony a přibyl i nový režim Na cestách. A rychlejší bude odteď i přijímání nebo zahajování videohovoru.

Velmi snadno si také při hovoru zapnete živé titulky, což je funkce dostupná v 70 světových jazycích, která vám umožní popovídat si i s tím, jehož řeči nerozumíte. Plynule také můžete z běžného hovoru přejít na psaní zpráv do chatu, a to aniž by došlo k jakémukoliv narušení spojení. I v průběhu hovoru navíc můžete hovor přesunout na své jiné zařízení – třeba z mobilu na tablet – což se stane okamžitě a zcela plynule.

Pro zařízení s Androidem a iOS přibývá také možnost sdílení obrazovky, což je například při pracovní konferenci často potřeba – a zatím tato funkce byla dostupná jen na počítačích. Za pozornost pak také stojí nový režim „Na cestách“ (On-the-Go), kdy se hovor uskutečňuje bez použití kamery, pouze se zvukem – a na displeji budete mít pouze tlačítka pro ovládání audia.

Milovníky filtrů také jistě potěší různé efekty, které Google přidal. Můžete si navzájem přidávat vtipné doplňky, přibyla další pozadí a objevily se také jiné filtry.

Do budoucna se navíc mluví o možnosti využívání duální kamery při videohovorech v Google Meet na mobilu, která by vašemu protějšku umožnila vidět to, co vidíte vy. V současné aktualizaci bohužel chybí.

