Apple nedávno spustil ve svém obchodě velice užitečnou funkci související s ochranou soukromí. U každé aplikace přibyly v obchodu jednoduché a srozumitelné informace ohledně zpracování uživatelských dat. Každý se tak může podívat na to, co každá aplikace shromažďuje za data. My jsme se podívali na chatovací aplikace, u kterých většina lidí o sobě prozrazuje nejvíce informací. Pro vývojářské týmy se tak jedná o jednu z nejlepších možností, jak sbírat data. Které chatovací aplikace tedy o vás sbírají nejvíce uživatelských dat?

Sběr uživatelských dat napříč chatovacími aplikacemi

Signal a Telegram

Absolutně nejlépe na tom z těch populárních chatovacích aplikací je Signal, který nesbírá žádná uživatelská data, která by se následně dala použít k propojení s vaší identitou. Aplikace pouze požaduje telefonní číslo, které je potřeba k samotnému fungování. Telegram je na tom v porovnání s ostatními chatovacími aplikacemi také výborně. Kvůli funkčnosti aplikace sbírá tři různé typy údajů, které můžou být následně propojeny s vaší identitou.

Discord

Discord nabírá poslední roky na popularitě hlavně u hráčů her. Co se týče samotného soukromí uživatelů a sběru uživatelských dat, tak na tom není vůbec špatně pokud jej neporovnáváme se Signalem nebo Telegramem. Celkově sbírá 17 typů údajů, které může propojit s vaší identitou. Využívá je pro marketing, analytiku a funkčnost aplikace.

WhatsApp

Aplikace WhatsApp začala na začátku roku 2020 sdílet data s mateřským Facebookem, což vyvolalo velkou kritiku. Celkem sbírá 22 různých typů údajů, které jsou spojeny s vámi. Jedná se o údaje, které se používají pro reklamy, analytiku, personalizaci produktu, funkčnost aplikace a jiné účely.

WeChat

Aplikace WeChat je oblíbená hlavně v asijských zemích, nicméně řadu uživatelů nalezneme i v Evropě. WeChat sbírá 17 různých typů údajů, které se dají propojit s vaší identitou. Využít se dají pro reklamu třetích stran, analytiku a funkčnost aplikace. Oproti ostatním chatovacím aplikacím je specifická v tom, že využívá údaje ke sledování napříč aplikacemi a weby. A to konkrétně ID zařízení.

Viber

Viber patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější chatovací aplikace. Celkově sbírá 16 typů údajů, které se následně dají spojit s vaší osobou. Využívá je pro reklamu třetích stran, vlastní marketing, analytiku, personalizaci produktu a funkčnost aplikace. Dále sbírá tři typy údajů, které se nedají propojit s vaší identitou. Tato data využívá k reklamě a funkčnosti aplikace. Podobně jako WeChat však může využít údaje ke sledování napříč aplikacemi a weby. Přesněji jde o ID zařízení a přibližnou polohu.

Facebook Messenger

Nyní se dostáváme k aplikaci, kvůli které jsme v podstatě celý článek o sběru uživatelských dat připravili. Messenger od Facebooku hraje oproti ostatním chatovacím aplikacím úplně jinou ligu. Celkem sbírá neuvěřitelných 77 typů údajů, které můžou být propojeny s vaší identitou. Velké množství stejných údajů se využívá v různých kategoriích, proto je výsledné číslo tak obrovské. Údaje jsou využívány pro reklamy třetích stran, vlastní marketing, analytiku, personalizaci produktu, funkčnost aplikace a jiné účely.

Skype a Google Meet

Do seznamu jsme chtěli zařadit i chatovací aplikace od Googlu a Microsoftu. Bohužel v době psaní článku ani u jedné z těchto aplikací nejsou data o ochraně soukromí uživatelů dostupná. Důvodem je to, že informace nebyly dodány, respektive Google a Microsoft je nedodal. Změnit by se to ale mělo při další aktualizaci těchto aplikací. Bude rozhodně zajímavé sledovat porovnání sběru uživatelských dat mezi IT giganty.

Překvapilo vás, kolik uživatelských dat chatovací aplikace sbírají?

