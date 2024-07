Google Keep synchronizujete pro všechna zařízení



Poznámky je možné vzájemně sdílet



Nemůžete si ho chránit heslem ani jiným zabezpečením



Jednu poznámku si napíšete ve Windows, druhou do mobilu, třetí do Macu. Když ale později potřebujete najít, co jste si zapsali, je někdy dost složité strefit ten správný zdroj. A donutit všechna zařízení, aby pracovala synchronizovaně, je takřka nemožné. I proto se Google Keep stal jedinečným nástrojem, který je dostupný vždy a všude a umožní vám mít všechny poznámky pořád u sebe. Ale ne pro každého se hodí.

Pokud ho srovnáme například s Evernote, Goodnotes, OneNote od Microsoftu nebo Apple Notes, najednou vidíme, jaké všechny nedostatky Google Keep má. A kolik toho neumí. Absence jakýchkoliv editačních nástrojů je jen detail (a řada lidí to považuje naopak za jeho velkou výhodu). Horší je, že nemáte možnost používat heslo nebo jiná bezpečnostní opatření – a k vašim poznámkám se tak může dostat v podstatě kdokoliv. Nezdá se přitom, že právě tohle by Google plánoval měnit.

Google Keep - Notes and Lists Google LLC

Za poslední roky Google Keep zamrzl na původním konceptu a nikam dál se výrazněji neposunul (nedávno Google předělal panel nástrojů a jakožto velkou novinku ohlásil brzkou možnost přesouvat okna a zvětšovat si je). Oproti tomu například v Apple Notes došlo od počátku k mnohem výraznějším pokrokům a vylepšováním funkcí, které obyčejný poznámkový blok povýšily na novou úroveň. A přesto má Google Keep spoustu příznivců, kteří by tento nástroj nevyměnili za nic na světě. Proč?

1. Dostupný vždy a všude

Google Keep funguje už neuvěřitelných 10 let a začal jako běžná webová aplikace. Od té doby uplynulo spoustu času a vznikla aplikace pro Android a iOS, dostupný je ve Windows i v Macu. Zkrátka, poznámky si můžete zapisovat kdykoliv a na jakémkoliv zařízení, okamžitě se vám synchronizují a dostanete se k nim odkudkoliv.

2. Snadné používání

Některé aplikace se snaží nabídnout uživatelům nespočet funkcí, až nás jimi nakonec zahltí. Google Keep oproti tomu hraje na čisté a snadné používání. Je intuitivní, nabízí jen úplný základ – ale díky tomu je přehledný, zapisování poznámek je rychlé a nemusíte řešit žádné zbytečnosti. Otevřete, napíšete, uložíte. Hotovo. Co víc vlastně potřebujete?

7 Google Keep Tips That Are Super Useful!

3. Propojení s dalšími nástroji

Google Keep nemusíte používat jen pro sepsání nákupního seznamu nebo úkolů na další den. Můžete si do něj narychlo napsat třeba i podklady pro svou příští práci, poznámky z přednášky a tak dále. To vše na pár kliknutí a bez zbytečných editačních nástrojů. Později, až budete mít více času a klidu, si všechno snadno zkopírujete například do Google Dokumentů, upravíte a naformátujete přesně tak, jak potřebujete. Propojení s dalšími nástroji od Google se v tomto případě stává velkou předností.

4. Sdílení poznámek

Při společném plánování není v Google Keep nic snazšího než nasdílet poznámku někomu jinému – partnerovi, zaměstnanci, kamarádovi. Je to opět snadné a stačí pár kliknutí. Navzájem se tak nezatěžujete zbytečnostmi, ale upozorňujete se jen na to nejdůležitější.

Používáte Google Keep nebo jinou aplikaci na poznámky?

Zdroje: Google, Android Authority,