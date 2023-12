Google Keep nabídne super funkci. Ale jen pro někoho!

Google Keep patří k nejlepším aplikacím současnosti, používám ji každý den

Vývojáři do aplikace neustále přidávají nové funkce, vše krásně funguje

Na obzoru je další skvělá funkce, ale nebude dostupná pro všechny

Pokud bych měl vybrat pět nejdůležitějších aplikací v mém mobilním telefonu, určitě by mezi nimi nechyběl prohlížeč Chrome nebo Mapy.cz, pro někoho překvapivě, by se ale do tohoto seznamu dostala aplikace Google Keep, poznámky používám prakticky neustále a nemohl bych bez nich fungovat.

Její vývoj probíhá nepřetržitě, krásně funguje synchronizace poznámek mezi jednotlivými zařízeními, navíc už to zdaleka není jen aplikace na jednoduché textové poznámky, umí toho mnohem více. V blízké budoucnosti bude používání aplikace ještě snadnější. Co se změní?

K aplikaci Google Keep budou mít majitelé telefonů s operačním systémem Android 14 přístup rovnou ze zamykací obrazovky, tvorba poznámek bude otázkou vteřin. Nemusíte nikde nic složitě hledat, zkrátka rovnou zamíříte do poznámek a zaznamenáte si cokoliv, co v dané chvíli potřebujete. Právě Android 14 nabídl možnost přidání dalších zkratek na domovskou obrazovku, u telefonů se starší verzí systému si tuto novou funkci neužijete.

Google Keep - Notes and Lists Google LLC

Zatím není jasné, kdy bude nová funkce dostupná pro všechny uživatele. U mého mobilního telefonu s Androidem 14 se mi ani přes vývojářské možnosti nepodařilo nastavit výchozí aplikaci pro poznámky, toto nastavení v telefonu vůbec není dostupné. Android 14 a aktuální verze Google Keep jsou nutnou podmínkou pro používání této zkratky. Ale tuto změnu bych rozhodně uvítal a troufnu si říci, že bych ji používal neustále. Google na Keep spoléhá stále více, před několika týdny aplikace nahradila nákupní seznamy, které podporoval Google Asistent.

Těšíte se na tuto novinku v Google Keep?

Zdroj: androidauthority