Poznámková aplikace Google Keep dostává parádní widget

Populární aplikace Google Keep, která na pár klepnutí pohodlně nabízí klasické testové poznámky, zaškrtávací seznamy či nákresy, se bude nově používat ještě snadněji. A to těm uživatelům, kteří ve svém Android mobilu či tabletu rádi používají widgety. Keep v těchto dnech dostává jeden nový, který se chová jako jedna interaktivní konkrétní poznámka na ploše.

Google Keep - Notes and Lists Google LLC

“Díky této nové funkci můžete poznámku nebo seznam “připnout” na domovskou obrazovku a upravovat je v aplikaci Keep jediným klepnutím. Seznamy umožňují přepínat zaškrtávací políčka přímo na poznámce, aniž byste museli otevírat aplikaci. Vaše poznámky a seznamy budou také odrážet všechny barvy pozadí a připomenutí přítomné v aplikaci Keep. A nakonec se v dolní části poznámky zobrazí ikona spolupracovníka, která označuje, zda se jedná o sdílenou poznámku mezi dvěma nebo více lidmi,” popisuje nový widget Google na svém blogu.

Vývojáři tuto novinku začali vypouštět “do světa” 2. března a týkat se bude uživatelů balíků Google Workspace a G Suite včetně běžných majitelů Google účtů.

My zatím nový widget nemáme. Co vy?