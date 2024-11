Google Keep oživí umělá inteligence. Vaše poznámky obohatí o pěkné nákresy

Poznámky Google Keep dostanou šikovnou AI novinku

S pomocí Gemini obohatí vaše zápisky o pěkné obrázky

Ty vzniknou přetvořením vašich ručně dělaných nákresů

Google postupně rozšiřuje umělou inteligenci Gemini do svých jednotlivých služeb. V rámci programu Workspace Labs, který zatím bohužel není k dispozici v České republice, usnadňuje práci s kancelářskými aplikacemi. Šikovné dovednosti si díky ní osvojil i e-mailový klient Gmail. Teď přichází řada na populární poznámkovou aplikaci.

S ohledem na množství funkcí Google Keep zaostává za konkurencí. Právě v jednoduchosti však tkví jeho silná stránka. Například ve srovnání s daleko komplexnější službou Notion aplikace rychle reaguje a je krásně přehledná. AI-poháněná funkce, na níž Google stále ještě pracuje, ale už se patrně blíží jejímu dokončení, obohatí poznámky uživatelů o pěkné nákresy.

Google Keep již nyní nabízí funkci „Help me create a list“, která vám (jak už ostatně název napovídá) na základě textového pokynu vytvoří seznam. Novinka „Help me draw“ vám pak pomůže kreslit, lekce výtvarky od ní však nečekejte. Vše bude daleko jednodušší – Google přetvoří vaše nákresy na AI-generované obrázky.

Nabídne vám přitom volbu z nejméně tří stylů. Ze snímku serveru Android Authority, jenž o funkci informoval, vyplývá, že si půjde vybrat z vektorového nákresu, “pastelkově” vybarveného obrázku nebo černobílého obrysu se základním stínováním a detaily.

Kdy Google zpřístupní vychytávku Help me draw uživatelům, zatím není jasné. Teoreticky by mohla být k dispozici i v Česku, jelikož i u nás funguje zmíněný nástroj Help me create a list. Otázkou však je, zda bude podporovat češtinu.

Ocenili byste tuto funkci v Google Keep?

Zdroj: Android Authority