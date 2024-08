Microsoft se s novinkou v aplikaci OneNote pokusí vypálit rybník Googlu

Stejně jako aplikace Keep hodlá v Androidu 15 nabídnout super zjednodušení

Poznámky bude možné tvořit přímo ze zamykací obrazovky mobilu či tabletu

Google sice před nedávnem vydal novou generaci vlajkových telefonů Pixel, ale na další verzi operačního systému Android se stále ještě čeká. Z toho, co se nadšencům dosud povedlo zjistit, víme, že Android 15 přinese funkci pro přístup k poznámkám ze zamykací obrazovky. Abyste si tak něco rychle zapsali, nebudete muset svůj telefon či tablet ani odemykat. Využít toho evidentně hodlá i Microsoft, který se vás pokusí odtrhnout od služby Google Keep.

Google Keep používáme především pro jeho jednoduchost, na konkurenční služby typu Evernote, Goodnotes nebo právě Microsoft OneNote však v mnoha aspektech ztrácí. S příchodem podpory pro přístup k poznámkovým aplikacím na zamykací obrazovce by si u svých uživatelů možná přilepšil, kdyby stejnou funkci nehodlal adaptovat právě i Microsoft – tím se mnohým odbourá dilema ve stylu „Používat OneNote, nebo Keep, k němuž se dostanu i bez odemknutí telefonu?“.

Microsoft OneNote: Save Notes Microsoft Corporation

Google Keep

Že Microsoft hodlá přizpůsobit OneNote k tomu, aby na zařízeních s Androidem 15 fungoval i ze zamykací obrazovky, zjistil zkušený dataminer AssembleDebug (na svůj objev upozornil prostřednictvím serveru Android Authority). V kódu aplikace nalezl vlákna s texty jako:

Povolit nastavení aplikace OneNote jako „Výchozí aplikace pro poznámky“

Přidat zástupce pro pořizování poznámek na zamčené obrazovce z nastavení

Povolit poznámky na zamykací obrazovce

Lock Screen Notes – pořizování poznámek přes uzamčenou obrazovku

Magazín Android Authority ve svém článku uvádí, že zatím nebylo možné nastavit OneNote jako defaultní poznámkovou aplikaci. Microsoft tedy ještě musí leccos doladit a zřejmě na to má několik týdnů.

Jakou aplikaci používáte pro psaní poznámek vy?

Zdroj: Android Authority