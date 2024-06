Aplikace Google Keep se brzy dočká funkce, která umožní změnit velikost okna

To se hodí především u zařízení s větším displejem jako jsou tablety a ohebné smartphony

Novinka by měla být k dispozici brzy, hned v další aktualizaci aplikace

Aplikace Google Keep, jedna z nejpoužívanějších aplikací pro psaní poznámek na Androidu, chystá důležitou novinku pro uživatele tabletů, skládacích telefonů a větších smartphonů. Podle nejnovějších informací a také názorné ukázky ze serveru AndroidAuthority, se v aplikaci testuje funkce změny velikosti okna v rozděleném režimu, která zefektivní multitasking. Až dosud bylo totiž používání aplikace v režimu rozdělených oken právě třeba na tabletech dosti omezené.

V současné verzi Google Keep je možné okno aplikace nastavit pouze na předem definovanou velikost nebo do režimu celé obrazovky. To není úplně vyhovující, pokud si chcete Keep zvětšit a druhou aplikaci mít pouze v menším okně. Nová funkce změní okna na posuvná, čímž umožní měnit jejich velikost podle vlastních potřeb, jak je ukázáno ve videu níže.

Podle dostupných informací by se funkce změny velikosti okna mohla objevit v nejbližší aktualizaci aplikace Google Keep. Kromě této novinky byly v aplikaci v poslední době zaznamenány i další změny. Mezi ně patří například přepracovaný panel nástrojů, který zabírá méně místa a umožňuje snadný přístup k základním funkcím, jako je vytváření poznámek, seznamů a kreseb.

Oceníte možnost změny velikosti okna u Google Keep?

Zdroj: AndroidAuthority