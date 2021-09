Ke stažení: Google Kalkulačka v novém Material You designu

Jak už nejspíš víte, dvanácté vydání systému Android přinese do telefonů mimo jiné i nový grafický styl Material You. Bude hodně odrážet barevné téma v celém systému a také nechá hodně věcí přímo na uživateli. Android 12 ještě nevyšel, nicméně tento jeho styl už vehementně přebírá velká většina nejdůležitějších Google aplikací. Naposledy to byly například Lens nebo Gmail, přičemž graficky přepracované mobilní nástroje už je možné mít v mobilu i se starším systémem. To je nyní případ i Google aplikace Kalkulačka.

Nejviditelnějším rozdílem jsou dle očekávání tvary a barvy. Hranatá tlačítka kompletně nahradila kulatá a plejáda odstínů je téměř nekonečná. Základní kombinací je modrá s bílou, nicméně v závislosti na tapetě může být nádech téměř jakýkoli (v systému Android 12). Tuto nejnovější verzi aplikace Kalkulačka zatím nenajdete v Obchodě Play, ale můžete ji pohodlně stáhnout z APK Mirror. Dejte nám vědět, jestli vám v ní Material You styl funguje.

Co zatím říkáte na grafickou úpravu Androidu 12?

Zdroj: apolice