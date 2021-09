Google Lens mění vzhled a přibude mu i jedna šikovná ikona

Velmi praktický nástroj Google Lens, který dokáže díky strojovému učení a umělé inteligenci efektivně analyzovat objekty, které se nacházejí před objektivem či na již pořízených snímcích, čeká další změna vzhledu. Jen pár týdnů poté, co se trochu proměnil právě kvůli jednoduššímu čtení z fotek, se začíná pomalu oblékat do jiného kabátu. Konkrétně ve stylu Material You, který s sebou naplno přinese Android 12. Beta testeři tohoto systému si v Google Lens všimli několika upravených tlačítek a je s ním spojena jedna nová ikona.

Vizuální změna je znatelná například na kartě pro okamžité překládání. V dosavadním horním panelu se nachází přepínání mezi jazyky s modrými tlačítky na bílém podkladu. Do budoucna se Material You postará o to, že budou prvky reagovat na systémovou barvu či tapetu. Tedy tak, jak to budou dělat i mnohé další aplikace i na více místech (nedávno jsme například viděli, jak se promění Obchod Play).

Kromě úprav v samotné aplikaci stojí za pozornost i zmíněná šikovná ikona, která se objeví ve vyhledávacím Google widgetu na plochu. Logo nástroje Lens by se mělo objevit hned vedle dosavadní mikrofonu, což hodně zkrátí cestu za spuštěním.

Jak často používáte Google Lens? A na co?

Zdroj: 9to5