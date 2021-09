Takto bude nejspíš nově vypadat mobilní Obchod Play

Android 12 je sice ještě stále ve vývoji a uživatelé jej mohou testovat jen v beta verzi, některé jeho aspekty už se ale začínají projevovat například v Google aplikacích a službách. Příkladem je design upravený podle nově zaváděného principu Material You. Tato vzhledová úprava by měla více odrážet vkus uživatelů a reagovat například na volbu barvy nebo nastavenou tapetu. Díky nedávnému rozboru kódu se podařilo vypátrat, jak bude v tomto kabátě do budoucna vypadat samotný Obchod Play.

Největší změny jsou pochopitelně vidět na hlavní obrazovce. Po stránce tvarů se můžeme těšit třeba na “pilulkový” obrys horního vyhledávacího pole. Bude do něj pak trochu lépe zapadat profilový obrázek ukrývající menu. Stejný tvar dostane i zvýraznění vybrané položky ve spodním menu. Tato nabídka bude také podstatně zvětšena. Téměř všechny ovládací prvky v Obchodě Play pak budou evidentně reagovat na barevný styl systému. Příležitost dostanou lehce průhledné plochy s dynamicky měnitelným odstínem.

Co na chystaný redesign říkáte?

Zdroj: 9to5