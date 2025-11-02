TOPlist

Google Gemini dohání ChatGPT v počtu uživatelů. Nový vlajkový model dorazí ještě letos

  • Google Gemini dosáhlo hranice 650 milionů měsíčně aktivních uživatelů
  • Společnost potvrdila příchod modelu Gemini 3 ještě v letošním roce
  • ChatGPT od OpenAI hlásí 800 milionů uživatelů měsíčně

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
2.11.2025 12:00
google gemini logo na pozadi s parkem ilustrace

Google koncem října prozradil zajímavé detaily o svém chytrém asistentovi. Generální ředitel Sundar Pichai během konference k finančním výsledkům prozradil, že Gemini má přes 650 milionů měsíčně aktivních uživatelů, což představuje významný milník v adopci AI asistentů mezi běžnými uživateli. Společnost současně uvedla, že počet dotazů vzrostl trojnásobně oproti druhému čtvrtletí letošního roku.

Gemini 3 vyjde ještě letos

Spolu s oznámením o počtu uživatelů Pichai také potvrdil, že do konce roku představí model Gemini 3. Ten má navázat na úspěch současného modelu Gemini 2.5 Pro, který společnost označuje za jednoho z lídrů ve své třídě. Nová generace by měla přinést další vylepšení v oblasti porozumění kontextu a zpracování komplexních úloh.

Google také prozradil, že jeho modely první strany včetně Gemini zpracovávají 7 miliard tokenů za minutu prostřednictvím přímého API přístupu zákazníků. To ukazuje na masivní využití nejen v aplikaci pro koncové uživatele, ale také v firemním segmentu.

ChatGPT stále vede, teče mu však do bot

I přes působivý růst Gemini zůstává ChatGPT od OpenAI nejpoužívanějším chatbotem. Podle serveru TechCrunch generální ředitel Sam Altman koncem minulého měsíce uvedl, že ChatGPT používá 800 milionů uživatelů měsíčně. Rozdíl 150 milionů uživatelů mezi oběma službami ukazuje, že OpenAI si zatím udržuje náskok, který získalo díky dřívějšímu vstupu na trh.

Čísla ukazují, že se segment umělé inteligence neustále rozrůstá a na vlnu její popularity neustále naskakují noví uživatelé. Google má oproti konkurenci značnou výhodu v podobě rozsáhlého ekosystému služeb, do kterých může Gemini integrovat, ať už jde o kancelářskou sadu Workspace, Vyhledávač nebo Mapy. ChatGPT mezitím stále těží ze své pověsti průkopníka.

Používáte Gemini nebo dáváte přednost ChatGPT?

Zdroje: Google, TechCrunch

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let.

Adam Kurfürst
