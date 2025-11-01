Máte Google TV Streamer? Chytrá AI Gemini dorazí už brzy! Hlavní stránka Zprávičky Google potvrdil příchod Gemini na Google TV Streamer a další zařízení během zimy Gemini nahradí Google Assistanta a přinese pokročilou konverzační AI na velké obrazovky Zatím je dostupný jen na vybraných TV od TCL, Sony a další dorazí do března 2026 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.11.2025 12:00 2 komentáře 2 Google konečně upřesnil, kdy se Gemini dostane na streamovací box Google TV Streamer a další zařízení s Google TV. Po vágním „později letos“ teď firma slibuje nasazení „během zimy“, což v praxi znamená prosinec 2025 až březen 2026. Gemini na TV: chytřejší než Assistant Zima je pěkně nejasný termín Gemini už běží na Google Home Gemini na TV: chytřejší než Assistant Google oficiálně potvrdil, že Gemini pro Google TV dorazí na Google TV Streamer a další (zejména v USA) populární zařízení včetně Walmart onn. 4K Pro, nových modelů Hisense U7, U8 a UX z roku 2025 a televizorů TCL QM7K, QM8K a X11K. Zatím je Gemini dostupné jen na TCL QM9K sérii. Pár majitelů Sony Bravia TV minulý týden nahlásilo, že se u nich objevila obrazovka s nastavením Gemini, ale jinak je dostupnost pořád velmi omezená. Co přesně Gemini na velkých obrazovkách umí? Google slibuje „volně plynoucí konverzace“ zejména kolem zábavy. Můžete specifikovat, co chcete sledovat, nebo popsat seriál, na jehož název si nevzpomenete. Gemini umí dělat rekapitulace epizod, vyhledávat recenze nebo vysvětlovat nová témata a nabízet relevantní videa z YouTube. Zima je pěkně nejasný termín Problém je, že „zima“ může znamenat cokoli mezi prosincem a březnem. Google původně mluvil o „později letos“, což naznačovalo spuštění nejpozději do konce roku 2025. Teď firma posunula termín na zimu, což technicky může být i začátek roku 2026. Gemini už běží na Google Home Google právě spustil Gemini pro Google Home – hlasového asistenta pro Nest reproduktory a chytré displeje. Gemini na těchto zařízeních funguje jako pokročilejší verze Google Assistanta a umožňuje přirozenější konverzaci. Na televizích má Gemini přinést ještě víc. Místo jednoduchých příkazů typu „přehraj seriál X“ budete moct klást složité dotazy v přirozeném jazyce. Například: „Co se stalo v minulé epizodě Riverdale?“ nebo „Najdi mi akční film s auty a herectvím na úrovni Rychle a zběsile, ale kvalitnější“. Odpovědi budou vizuálně bohaté a optimalizované pro velké obrazovky – nejen text, ale také náhledy, karty s informacemi a odkazy na konkrétní obsah. Používáte Google TV Streamer? Těšíte se na Gemini? Zdroj: 9to5Google, Android Authority O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář AI Gemini Google Google TV Streamer Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.