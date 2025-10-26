Skvělá funkce Google Gemini za vás vytvoří prezentaci! Zabere jí to chvíli a výsledky jsou překvapivě dobré Hlavní stránka Zprávičky Google Gemini získává funkci pro automatickou tvorbu prezentací z dokumentů v režimu Canvas Prezentace o 13 slajdech z dokumentu se 600 slovy vznikne přibližně za minutu Novinka se postupně rozšiřuje k uživatelům, zatím funguje pouze na osobních účtech Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.10.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Google neustále vylepšuje svého AI asistenta Gemini a tentokrát přichází s funkcí, která potěší všechny, kdo pravidelně připravují prezentace. Umělá inteligence nyní dokáže automaticky převést textový dokument z Google Dokumentů na plnohodnotnou prezentaci přímo v režimu Canvas. Celý proces zabere nanejvýš pár minut a výsledek je překvapivě použitelný. Z dokumentu na prezentaci během minuty Nová funkce Google Gemini funguje velmi jednoduše. Stačí aktivovat režim Canvas, který funguje jako pracovní plocha pro spolupráci s AI. Následně nahrajete soubor z Google Dokumentů a požádáte Gemini, aby z něj vytvořil prezentaci. Umělá inteligence analyzuje strukturu textu, identifikuje hlavní body a automaticky je rozdělí do jednotlivých slajdů. Při mém testování funkce se ukázalo, že dokument o přibližně 600 slovech Gemini zpracuje a převede na 13slajdovou prezentaci za zhruba minutu. AI přitom inteligentně rozděluje obsah na logické celky, vytváří titulky a podtitulky a vytváří vcelku pohledné vizuální rozvržení. Prezentace vytvořené pomocí Gemini samozřejmě nejsou zcela dokonalé a vyžadují alespoň trochu následné péče. Pro rychlou přípravu podkladů nebo první návrh prezentace je to však více než dostačující. Postupné rozšiřování mezi uživatele Jako u většiny nových funkcí Google, i tvorba prezentací v Gemini se dostává k uživatelům postupně. Zajímavé je, že Google patrně upřednostňuje osobní účty před firemními – na osobních účtech je funkce již dostupná, zatímco uživatelé Google Workspace si možná ještě budou muset počkat (na firemním účtu jsem funkci ještě k dispozici neměl). Tento přístup není u Googlu neobvyklý. Společnost často testuje nové funkce nejprve na menším vzorku uživatelů, aby mohla sbírat zpětnou vazbu a opravit případné chyby před plošným nasazením. U firemních účtů je navíc potřeba zajistit kompatibilitu s různými bezpečnostními politikami a správou dat. Už jste vyzkoušeli tvorbu prezentací v Google Gemini? Jak se vám funkce líbí? Zdroje: Android Authority, vlastní O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Gemini Google prezentace Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.