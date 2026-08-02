Gemini by brzy mohlo pomoct s nastavením nového telefonu. Provede vás krok za krokem Hlavní stránka Zprávičky Google v kódu chystá průvodce, který by vás provedl prvním nastavením nového telefonu Postará se o něj Gemini a poradí se zabezpečením účtu, Peněženkou i výběrem aplikací Funkce se zatím objevila jen v betě Google Play Services, ostrá verze chybí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.8.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Google podle nejnovějších zjištění připravuje fantastické vylepšení průvodce nastavením po spuštění nového smartphonu. Celý proces by usnadnil pomocník poháněný umělou inteligencí Gemini, který by dovedl jednoduše vysvětlit, proč má například smysl přidávat e-mail nebo telefonní číslo pro obnovu nebo jak nastavit placení pomocí NFC. Novinku by mohli ocenit například starší uživatelé, kteří si už bez asistence svých blízkých na nastavení nového mobilu netroufnou. Co by Gemini při nastavení telefonu zvládlo? Nový průvodce by se podle všeho spustil hned poté, co se v čerstvě rozbaleném telefonu přihlásíte ke svému účtu Google. Umělá inteligence pak projde nastavení účtu a sama navrhne, co doplnit nebo zapnout – od obnovovacího telefonního čísla a e-mailu až po bezkontaktní placení přes Peněženku Google. Na chystanou funkci upozornil web Android Authority. Kromě zabezpečení účtu by asistent nabídl třeba i zadání domácí adresy nebo přihlášení k novinkám a tipům od Googlu. Celé kolečko by pak uzavřel seznamem doporučených aplikací, poskládaným podle toho, co o vás účet ví. Jednotlivé kroky se navíc mají propsat okamžitě, aniž byste museli odskakovat do jiných aplikací – všechno byste odbavili přímo v průvodci. AI asistenta se sami budete moct zeptat Na každé obrazovce nastavení by přibylo vstupní pole „Zeptejte se Gemini“. Do něj byste mohli buď napsat vlastní dotaz, nebo sáhnout po připravených otázkách, které se vážou k danému kroku. U obnovovacích údajů kód nabízí například „Proč potřebuji obnovovací údaje?“, „Jsou moje obnovovací údaje soukromé?“ nebo „Můžu to později změnit?“. Smysl to dává hlavně pro méně zkušené uživatele: vysvětlení dorazí rovnou u kroku, kterému zrovna nerozumí, místo aby ho hledali jinde. Z Gemini se tak i při prvním spuštění telefonu stává šikovný průvodce. Generátor obrázků v Gemini by se mohl zbavit největšího trnu v patě Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Není to jediné místo, kam Google svého pomocníka postrkuje. Nedávno jsme psali o tom, jak se z Gemini stává agent, který za vás na počítači sám prochází soubory a plní úkoly. Průvodce nastavením je stejný nápad namířený na úplný začátek – na chvíli, kdy nový mobil poprvé zapnete. Kdy funkci uvidíme naostro? Průvodce zatím na žádném telefonu nespustíte. Objevil se pouze v kódu bety Google Play Services (verze 26.30.31), tedy tam, kde vývojáři zkoušejí věci, které se ven nemusí dostat vůbec. Google zatím nic neoznámil, takže neznáme ani termín, ani to, kterých telefonů by se novinka týkala. Budeme ale doufat, že si Google pospíší a funkci uvolní co nejrychleji. Současně bychom ocenili, kdyby se podpora netýkala pouze hrstky zařízení, ale širšího spektra produktů. V praxi by mohla umělá inteligence pomoct například starším uživatelům, kteří už by si bez pomoci na nastavení nového smartphonu netroufli. Nechali byste Gemini, ať vám nastaví nový telefon za vás? Zdroje: Android Authority Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android Gemini Google Google Play Services Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025