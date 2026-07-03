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Gemini Spark míří na MacBooky! Osobní agent od Googlu umí nově procházet lokální soubory

  • Gemini Spark, osobní AI agent od Googlu, nově funguje i v aplikaci pro macOS a umí sáhnout na lokální soubory
  • Dokáže třídit složky, tvořit dokumenty z místních souborů i automatizovat úkoly napříč Google Workspace
  • Funkce vyžaduje nejdražší předplatné Google AI Ultra a zatím běží jen na Macu a v angličtině

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
3.7.2026 16:00
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Umělá inteligence se stěhuje z chatovacího okna přímo do vašeho počítače. Gemini pro macOS totiž nově podporuje funkci Spark, díky které agent přestává být zavřený v cloudu a začíná pracovat s tím, co máte uložené na disku. Než se ale pustíme do novinek, hodí se vysvětlit, o co u Sparku vlastně jde.

Co je vlastně Gemini Spark

Gemini Spark je osobní AI agent, který pracuje na pozadí 24 hodin denně — a to i ve chvíli, kdy máte telefon i notebook vypnutý, protože úlohy zvládá v cloudu. Zadáte mu úkol a on ho vyřídí sám, byť vždy pod vaším dohledem: před většími zásahy se ptá na svolení. Napojit ho lze na služby jako Gmail, Kalendář, Disk, Dokumenty a Tabulky, ale i na aplikace třetích stran.

Jednoduše řečeno jde o odpověď na agentní nástroje od konkurence, jako jsou řešení od Anthropicu nebo OpenAI. Zatímco běžný Gemini je chatbot, který reaguje na dotazy, Spark má věci reálně vykonávat. Dosud fungoval na iOS, Androidu a webu — teď se poprvé pořádně usazuje i na desktopu.

Co přináší aplikace pro Mac

Zásadní novinkou je přístup k lokálním souborům. V nastavení určíte takzvané připojené složky, do kterých Spark smí nahlédnout, a ten pak s jejich obsahem pracuje. Google uvádí konkrétní příklady: agent dokáže setřídit všechna PDF ve složce Stažené do přehledné struktury nebo z faktur uložených v počítači vytvořit rozpočtovou tabulku a pravidelně ji aktualizovat. Přístup ke složkám přitom kdykoli odeberete.

V nastavení najdete i dvě praktické volby — možnost udržet Mac vzhůru, aby stihl dokončit úkoly, a upozornění, když se agentovi nepodaří zálohovat soubor (ta je zapnutá ve výchozím stavu). Do budoucna Google slibuje ještě zajímavější trik: úkol na svém Macu spustíte na dálku z telefonu (to už umí Claude skrz funkci Dispatch). Budete tak moci třeba požádat Spark, aby na počítači doma našel prodejní report, vytáhl z něj číslo a poslal vám ho e-mailem, zatímco jste pryč.

A co Windows?

Teď k otázce, která napadne každého uživatele Windows. Nativní aplikaci Gemini pro Windows Google vydal už v dubnu 2026 a umí prohledávat lokální soubory i aplikace. Tahle konkrétní Spark automatizace lokálních souborů se ale rozjíždí nejdřív na macOS — jde o první ze dvou velkých desktopových aktualizací tohoto léta (druhou má být nový hlasový režim). Kdy a jestli vůbec dorazí stejná funkce i na Windows, Google zatím neupřesnil.

Háček je i v ceně. Spark je vyhrazený předplatitelům Google AI Ultra, tedy nejdražšího tarifu, který v Česku vyjde od 2 999,99 Kč měsíčně. To je částka, kterou si rozmyslí i leckterý profesionál. Přidejte fakt, že funkce běží zatím jen v angličtině, a je jasné, že čeští zájemci si na plnohodnotné využití počkají. Konkrétní ceny jednotlivých tarifů jsme rozebrali samostatně:

logo google gemini na pozadi s penezi ai ilustrace
Google v Česku zlevnil předplatné AI Ultra. Zavedl i novou úroveň za 3 tisíce korun Adam Kurfürst Zprávičky

Zůstává i věčná otázka soukromí. Pouštět AI agenta do vlastních složek vyžaduje slušnou dávku důvěry, a i když Google zdůrazňuje, že Spark vidí jen explicitně připojené adresáře, jde o krok, který si každý musí zvážit sám. Pro nadšence do automatizace a produktivity je to lákavý nástroj, pro opatrnější uživatele spíš důvod k zamyšlení.

Svěřili byste AI agentovi přístup ke svým souborům, nebo je to na vás příliš velký krok?

Zdroje: 9to5Google, Google

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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