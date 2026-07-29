Generátor obrázků v Gemini by se mohl zbavit největšího trnu v patě

  • Kód v nové verzi aplikace Google odhalil chystanou možnost odstranit viditelný vodoznak Gemini z vytvořených obrázků
  • Zmizet by měla jen malá ikonka v rohu snímku, neviditelný vodoznak SynthID zůstane
  • Jde zatím o kód ve vývoji, přesný termín ani jistota spuštění chybí

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
29.7.2026 22:00
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google gemini logo na pozadi s barevnymi carami
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Vodoznaky u obrázků z umělé inteligence jsou něčím, co uživatele frustruje. Google to podle všeho vzal na vědomí: v kódu jeho aplikace se objevila nová položka „Watermark settings“ (nastavení vodoznaku), díky které by viditelný vodoznak z Gemini konečně mohl jít vypnout.

Co přesně se v aplikaci našlo?

Objev pochází z rozboru aplikace Google verze 17.43.11, ve které redaktoři webu Android Authority narazili na dosud skrytou nabídku „Watermark settings“. Řetězec v kódu napovídá, že chystaný přepínač dovolí logo z obrázků odstranit.

Řeč je konkrétně o malé ikonce Gemini v pravém dolním rohu obrázku. Když tvoříte s ChatGPT, žádný podobný vodoznak na výsledných snímcích nenajdete, ale při používání AI od Googlu to bohužel musíte vytrpět. Jeho odstranění pak vyžaduje další kroky navíc, typicky oříznutí obrázku, popřípadě jeho zakrytí ve Photoshopu, pokud si nemůžete dovolit danou část obrázku ukrojit.

pes na louce ai generovano gemini

Když se před časem viceprezident Googlu Josh Woodward, který má Gemini na starosti, veřejně ptal, co lidem na asistentovi vadí, patřilo odstranění vodoznaku mezi nejčastější přání. Woodward tehdy slíbil, že tým stojící za AI asistentem možnost zváží.

AI původ obrázku stejně zcela neskryjete

I kdyby viditelné logo z obrázku zmizelo, že jde o výtvor umělé inteligence stejně zcela neskryjete. Postará se o to neviditelný vodoznak SynthID, který Google vplétá přímo do jednotlivých pixelů pomocí složité matematické struktury – okem ho nepoznáte a oříznutím ani úpravou nesmažete. Původ snímku navíc hlídá i běžnější standard C2PA uložený v metadatech, ten se ovšem odstraňuje snadno.

Odebrání vodoznaku, který si uživatelé i nyní pomocí výše zmíněných technik odstraňují sami, by tak riziko vzniku deepfaků nebo jiného zavádějícího obsahu příliš neovlivnilo.

Vadí vám vodoznaky na obrázcích z umělé inteligence?

Zdroj: Android Authority

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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