Generátor obrázků v Gemini by se mohl zbavit největšího trnu v patě Hlavní stránka Zprávičky Kód v nové verzi aplikace Google odhalil chystanou možnost odstranit viditelný vodoznak Gemini z vytvořených obrázků Zmizet by měla jen malá ikonka v rohu snímku, neviditelný vodoznak SynthID zůstane Jde zatím o kód ve vývoji, přesný termín ani jistota spuštění chybí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Vodoznaky u obrázků z umělé inteligence jsou něčím, co uživatele frustruje. Google to podle všeho vzal na vědomí: v kódu jeho aplikace se objevila nová položka „Watermark settings“ (nastavení vodoznaku), díky které by viditelný vodoznak z Gemini konečně mohl jít vypnout. Co přesně se v aplikaci našlo? Objev pochází z rozboru aplikace Google verze 17.43.11, ve které redaktoři webu Android Authority narazili na dosud skrytou nabídku „Watermark settings“. Řetězec v kódu napovídá, že chystaný přepínač dovolí logo z obrázků odstranit. Řeč je konkrétně o malé ikonce Gemini v pravém dolním rohu obrázku. Když tvoříte s ChatGPT, žádný podobný vodoznak na výsledných snímcích nenajdete, ale při používání AI od Googlu to bohužel musíte vytrpět. Jeho odstranění pak vyžaduje další kroky navíc, typicky oříznutí obrázku, popřípadě jeho zakrytí ve Photoshopu, pokud si nemůžete dovolit danou část obrázku ukrojit. Když se před časem viceprezident Googlu Josh Woodward, který má Gemini na starosti, veřejně ptal, co lidem na asistentovi vadí, patřilo odstranění vodoznaku mezi nejčastější přání. Woodward tehdy slíbil, že tým stojící za AI asistentem možnost zváží. AI původ obrázku stejně zcela neskryjete I kdyby viditelné logo z obrázku zmizelo, že jde o výtvor umělé inteligence stejně zcela neskryjete. Postará se o to neviditelný vodoznak SynthID, který Google vplétá přímo do jednotlivých pixelů pomocí složité matematické struktury – okem ho nepoznáte a oříznutím ani úpravou nesmažete. Původ snímku navíc hlídá i běžnější standard C2PA uložený v metadatech, ten se ovšem odstraňuje snadno. Odebrání vodoznaku, který si uživatelé i nyní pomocí výše zmíněných technik odstraňují sami, by tak riziko vzniku deepfaků nebo jiného zavádějícího obsahu příliš neovlivnilo. Vadí vám vodoznaky na obrázcích z umělé inteligence? Zdroj: Android Authority Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář aplikace Google Gemini Google Umělá inteligence vodoznak Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025