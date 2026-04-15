Google Gemini už má vlastní počítačovou aplikaci. Neradujte se však příliš rychle

Google oficiálně vydává nativní aplikaci Gemini pro macOS, která je dostupná zdarma všem uživatelům po celém světě Aplikace umožňuje sdílet okno nebo celou obrazovku a ptát se na kontextové otázky k zobrazenému obsahu Součástí je generování obrázků pomocí Nano Banana a videí prostřednictvím Veo přímo na ploše počítače

Adam Kurfürst Publikováno: 15.4.2026 20:00

Jen den poté, co Google zpřístupnil svou vyhledávací aplikaci pro Windows, přichází s očekávanou desktopovou aplikací svého AI asistenta Gemini. Tentokrát se však dočkali jenom majitelé Maců. Zda se aplikace, o které se předběžně hovořilo už minulý měsíc, dostane také na systém od Microsoftu, není v současné době jasné. Vždy po ruce díky klávesové zkratce Sdílení obrazovky pro kontextovou pomoc Kreativní nástroje na dosah ruky Dostupnost a požadavky Vždy po ruce díky klávesové zkratce Filozofie aplikace Gemini pro Mac připomíná funkci Spotlight, kterou uživatelé macOS dobře znají. Po stisknutí klávesové zkratky Option + mezerník se na obrazovce objeví plovoucí okno s AI asistentem, které můžete vyvolat odkudkoli v systému. Nemusíte přepínat mezi okny ani otevírat prohlížeč – Gemini je vždy na dosah ruky. Tento přístup se ostatně osvědčil i u konkurence. OpenAI nabízí desktopovou aplikaci ChatGPT pro Mac již delší dobu a stejně tak Anthropic má k dispozici aplikaci Claude. Google s vlastním řešením začal experimentovat v březnu, kdy rozeslal pozvánky vybraným testerům. Nyní je aplikace dostupná všem. Sdílení obrazovky pro kontextovou pomoc Největší předností nativní aplikace je možnost sdílet obsah obrazovky přímo s Gemini. Můžete AI ukázat konkrétní okno nebo celou plochu a ptát se na otázky vztahující se k zobrazenému obsahu. Prohlížíte si složitý graf? Sdílejte okno a zeptejte se: „Jaké jsou tři hlavní poznatky z těchto dat?" Gemini vám poskytne okamžitý souhrn. Funkce funguje i s lokálními soubory, což je velký rozdíl oproti webové verzi. Můžete tak analyzovat dokumenty, tabulky nebo obrázky uložené přímo na vašem Macu, aniž byste je museli někam nahrávat. Kreativní nástroje na dosah ruky Aplikace Gemini pro Mac není jen o zodpovídání dotazů. Součástí je kompletní sada kreativních nástrojů, které můžete využít přímo z plochy počítače. Pro generování obrázků je k dispozici model Nano Banana, zatímco videa vytvoříte pomocí modelu Veo. Kreativní pracovníci tak mohou rychle vizualizovat své nápady bez nutnosti přepínat do prohlížeče. Dostupnost a požadavky Aplikace Gemini pro Mac je dostupná zdarma všem uživatelům starším 13 let. Vyžaduje macOS verze 15 (Sequoia) nebo novější. Ke stažení je na adrese gemini.google/mac. Google přitom naznačuje, že jde teprve o začátek. V oznámení firma uvádí, že buduje základy pro „skutečně osobního, proaktivního a výkonného desktopového asistenta" s tím, že další novinky oznámí v nadcházejících měsících. Otázkou zůstává, zda a kdy vůbec se dočkáme podobné aplikace i pro Windows – tam zatím uživatelé musí vystačit s již zmíněnou vyhledávací aplikací Google. Faktem nicméně je, že řada jejích vlastností se zdá být stejná. V prvé řadě také spoléhá na klávesovou zkratku (Alt + mezerník), a navíc také podporuje sdílení obrazovky nebo práci se soubory ve vašem PC. Přístup ke generátorům médií s ní ale bohužel nedostanete. Uvítali byste aplikaci Gemini i pro Windows? Zdroje: Google (1, 2)