Gemini konečně dostane desktopovou aplikaci. Prý se už testuje na systému macOS a nabídne tuhle skvělou funkci

  • Google v tichosti začal testovat dedikovanou aplikaci Gemini pro operační systém macOS s vybranými uživateli
  • V kódu aplikace se objevila funkce Desktop Intelligence, která umožní AI vidět obsah obrazovky a pracovat s otevřenými aplikacemi
  • Konkurenční ChatGPT od OpenAI i Claude od Anthropic už desktopové aplikace pro Mac nabízejí, Google zatím zaostává

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
22.3.2026 12:00
Zatímco uživatelé ChatGPT a Claude si už dávno zvykli na pohodlí nativních desktopových aplikací, příznivci Google Gemini si dosud museli vystačit s webovým rozhraním. To by se ale mohlo brzy změnit. Podle agentury Bloomberg totiž Google v tichosti spustil uzavřené beta testování aplikace Gemini pro macOS.

Raná verze s omezenými funkcemi

Google údajně rozeslal pozvánky vybraným uživatelům, kteří nyní mohou testovat první verzi aplikace. V doprovodné zprávě firma prý upozorňuje, že jde o ranou verzi určenou pro sběr zpětné vazby. „Toto je raná verze aplikace Gemini pro Mac určená pro vaši zpětnou vazbu a bude obsahovat pouze klíčové funkce z ostatních klientů, nikoliv všechny,“ uvedl Google testerům.

Rozhraní aplikace údajně vypadá podobně jako verze pro iPhone a iPad. Testeři mají k dispozici základní funkce pro generování obrázků, videí a multimediálního obsahu pomocí modelů jako Nano Banana, Veo a Lyria. Samozřejmostí je přístup k historii konverzací a možnost vyhledávání na webu.

Desktop Intelligence: AI uvidí vaši obrazovku

Zajímavější je ovšem funkce, která se objevila v kódu aplikace. Jmenuje se Desktop Intelligence a měla by umožnit Gemini vidět, co máte na obrazovce, a pracovat s obsahem otevřených aplikací. Google tuto funkci popisuje následovně:

„Když povolíte aplikace pro Desktop Intelligence, umožňujete Gemini vidět to, co vidíte vy (například kontext obrazovky), a získávat obsah přímo z těchto aplikací pro vylepšení a personalizaci vašeho zážitku, a to pouze v době, kdy Gemini používáte.“

Takhle vypadá budoucnost práce s kancelářskými aplikacemi. Google představil hromadu AI novinek ve Workspace Adam Kurfürst Zprávičky

Funkce by tak mohla fungovat podobně jako sdílení obrazovky v Gemini Live na Androidu. Je však třeba poznamenat, že jde o ranou verzi a není zaručeno, že se Desktop Intelligence dostane do finálního vydání.

Google dohání konkurenci

V současné době Google nenabízí žádnou dedikovanou desktopovou aplikaci Gemini – ani pro macOS, ani pro Windows. Uživatelé počítačů mohou vytvořit progresivní webovou aplikaci (PWA), ta ale plnohodnotnou nativní aplikaci nenahradí. Konkurence je přitom o krok napřed: OpenAI nabízí ChatGPT pro Mac a Anthropic má aplikaci Claude rovněž k dispozici.

Kdy Google plánuje aplikaci Gemini pro macOS oficiálně vydat, zatím není známo. Vzhledem k tomu, že beta testování teprve začíná a aplikace obsahuje pouze základní funkce, lze očekávat, že na finální verzi si ještě nějakou dobu počkáme. Otázkou také zůstává, zda Google připravuje i verzi pro Windows, o které zatím žádné informace nemáme.

Uvítali byste desktopovou aplikaci Gemini i pro Windows?

Zdroje: Android Authority, 9to5Mac, Bloomberg

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Mohlo by vás zajímat

Integrace Google Gemini do Android Auto

Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci

Adam Kurfürst
9.1.2025
Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.2025
Quick Share a QR kód

Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno

Libor Foltýnek
8.1.2025
Fotky Google, třídění fotografií

Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit

Libor Foltýnek
10.1.2025
Samsung Ballie

Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu

Jana Skálová
9.1.2025
Google Gemini a chytré hodinky

Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu?

Libor Foltýnek
8.1.2025