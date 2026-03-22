Gemini konečně dostane desktopovou aplikaci. Prý se už testuje na systému macOS a nabídne tuhle skvělou funkci Hlavní stránka Zprávičky Google v tichosti začal testovat dedikovanou aplikaci Gemini pro operační systém macOS s vybranými uživateli V kódu aplikace se objevila funkce Desktop Intelligence, která umožní AI vidět obsah obrazovky a pracovat s otevřenými aplikacemi Konkurenční ChatGPT od OpenAI i Claude od Anthropic už desktopové aplikace pro Mac nabízejí, Google zatím zaostává Adam Kurfürst Publikováno: 22.3.2026 12:00 Zatímco uživatelé ChatGPT a Claude si už dávno zvykli na pohodlí nativních desktopových aplikací, příznivci Google Gemini si dosud museli vystačit s webovým rozhraním. To by se ale mohlo brzy změnit. Podle agentury Bloomberg totiž Google v tichosti spustil uzavřené beta testování aplikace Gemini pro macOS. Raná verze s omezenými funkcemi Desktop Intelligence: AI uvidí vaši obrazovku Google dohání konkurenci Raná verze s omezenými funkcemi Google údajně rozeslal pozvánky vybraným uživatelům, kteří nyní mohou testovat první verzi aplikace. V doprovodné zprávě firma prý upozorňuje, že jde o ranou verzi určenou pro sběr zpětné vazby. „Toto je raná verze aplikace Gemini pro Mac určená pro vaši zpětnou vazbu a bude obsahovat pouze klíčové funkce z ostatních klientů, nikoliv všechny," uvedl Google testerům. Rozhraní aplikace údajně vypadá podobně jako verze pro iPhone a iPad. Testeři mají k dispozici základní funkce pro generování obrázků, videí a multimediálního obsahu pomocí modelů jako Nano Banana, Veo a Lyria. Samozřejmostí je přístup k historii konverzací a možnost vyhledávání na webu. Desktop Intelligence: AI uvidí vaši obrazovku Zajímavější je ovšem funkce, která se objevila v kódu aplikace. Jmenuje se Desktop Intelligence a měla by umožnit Gemini vidět, co máte na obrazovce, a pracovat s obsahem otevřených aplikací. Google tuto funkci popisuje následovně: „Když povolíte aplikace pro Desktop Intelligence, umožňujete Gemini vidět to, co vidíte vy (například kontext obrazovky), a získávat obsah přímo z těchto aplikací pro vylepšení a personalizaci vašeho zážitku, a to pouze v době, kdy Gemini používáte." Funkce by tak mohla fungovat podobně jako sdílení obrazovky v Gemini Live na Androidu. Je však třeba poznamenat, že jde o ranou verzi a není zaručeno, že se Desktop Intelligence dostane do finálního vydání. Google dohání konkurenci V současné době Google nenabízí žádnou dedikovanou desktopovou aplikaci Gemini – ani pro macOS, ani pro Windows. Uživatelé počítačů mohou vytvořit progresivní webovou aplikaci (PWA), ta ale plnohodnotnou nativní aplikaci nenahradí. Konkurence je přitom o krok napřed: OpenAI nabízí ChatGPT pro Mac a Anthropic má aplikaci Claude rovněž k dispozici. Kdy Google plánuje aplikaci Gemini pro macOS oficiálně vydat, zatím není známo. Vzhledem k tomu, že beta testování teprve začíná a aplikace obsahuje pouze základní funkce, lze očekávat, že na finální verzi si ještě nějakou dobu počkáme. Otázkou také zůstává, zda Google připravuje i verzi pro Windows, o které zatím žádné informace nemáme. Uvítali byste desktopovou aplikaci Gemini i pro Windows? Zdroje: Android Authority, 9to5Mac, Bloomberg