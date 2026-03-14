Takhle vypadá budoucnost práce s kancelářskými aplikacemi. Google představil hromadu AI novinek ve Workspace Hlavní stránka Zprávičky Google výrazně vylepšuje Gemini v aplikacích Docs, Sheets, Slides a Drive novými funkcemi pro tvorbu obsahu Umělá inteligence nyní dokáže čerpat informace z vašich souborů, e-mailů i webu současně Novinky jsou zatím v beta verzi a dostupné pro předplatitele Google AI Ultra a Pro Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.3.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Prázdný dokument, nevyplněná tabulka, první prázdný snímek prezentace – každý z nás zná ten pocit, kdy začít je to nejtěžší. Google se rozhodl tento problém řešit po svém a do své kancelářské sady Workspace integruje řadu nových funkcí postavených na umělé inteligenci Gemini. Ta nově dokáže pracovat nejen s tím, co jí přímo napíšete, ale prohledá vaše soubory, e-maily i web a poskládá z toho relevantní výstup. Pojďme se podívat, co to znamená v praxi. Dokumenty: od prázdné stránky k hotovému textu Tabulky: popište projekt, Sheets ho vytvoří Prezentace: od nápadu k hotovým slidům Disk: konečně inteligentní vyhledávání Zatím bez podpory češtiny Dokumenty: od prázdné stránky k hotovému textu Gemini v Google Docs se stává něčím jako osobním písařem, který vás zná. Stačí popsat, co potřebujete vytvořit, a AI vytáhne relevantní informace z vašich souborů. Softwarový gigant to rovnou ilustruje na příkladu: potřebujete napsat newsletter pro sousedskou komunitu. Místo ručního procházení zápisů ze schůzí a seznamů akcí prostě napíšete „vytvoř newsletter pro naše bytové družstvo na základě zápisu z lednové schůze a seznamu plánovaných akcí“ – a Gemini poskládá první koncept za vás. Zajímavá je funkce Match writing style, která sjednotí styl psaní napříč celým dokumentem. Když na textu pracuje více lidí nebo jej skládáte z různých zdrojů, výsledek často působí nekonzistentně. Gemini dokáže celý dokument „přeladit“ do jednotného tónu. Osobně mě pak velmi zaujala funkce Match doc format, která automaticky přizpůsobí formát nového dokumentu formátu již existujícího. Zhruba před měsícem, kdy jsem toho stejného dosáhnul poměrně zdlouhavě s využitím Gemini a režimu Canvas, by mi ušetřila citelné množství času. Tabulky: popište projekt, Sheets ho vytvoří Gemini v Tabulkách podle Googlu dosahuje v benchmarcích nejlepších výsledků ve své kategorii. V praxi to znamená, že mu můžete popsat celý projekt a on vytvoří kompletní strukturu tabulek. Příklad? Plánujete stěhování do jiného města. Napíšete „organizuj mé stěhování – vytvoř checklist balení podle místností, kontakty na energie a tabulku pro srovnání nabídek stěhovacích firem z mé pošty“. Gemini nejen vytvoří strukturu, ale rovnou doplní údaje, které najde ve vašich e-mailech. Praktická je funkce Fill with Gemini. Dejme tomu, že si vedete přehled vysokých škol, na které se chcete hlásit. Místo ručního vyhledávání termínů přihlášek a výše školného stačí vytvořit sloupce s názvy informací, které potřebujete, a potáhnout dolů – Gemini doplní data z webu automaticky. To ušetří hodiny monotónní práce s kopírováním údajů z různých stránek. Prezentace: od nápadu k hotovým slidům V Prezentacích funguje Gemini jako designový partner. Dokáže vytvořit plně editovatelný snímek, který vizuálně zapadá do zbytku vaší prezentace a čerpá kontext z vašich podkladů. Pokud výsledek není přesně podle vašich představ, stačí napsat třeba „slaď barvy se zbytkem prezentace“ nebo „udělej to minimalisticky“. Google také pracuje na možnosti generovat celé prezentace z jediného promptu. Tato funkce by měla přijít brzy a umožní například vytvořit pětislajdovou prezentaci o plánované dovolené, kde Gemini sám dohledá potřebné informace a sestaví je do logické struktury. Disk: konečně inteligentní vyhledávání Disk Google přestává být pouhou úschovnou souborů. Při vyhledávání s použitím přirozeného jazyka se nyní nahoře zobrazí AI souhrn nejrelevantnějších informací z vašich dokumentů i s konkrétními odkazy. Nemusíte tedy hádat názvy jednotlivých souborů a už vůbec ne je otvírat, abyste našli odpověď na to, co vás zajímá. Ještě užitečnější je funkce Ask Gemini in Drive. Můžete označit všechny své dokumenty týkající se daní a zeptat se: „Co bych měl probrat s daňovým poradcem před podáním přiznání?“ Gemini projde vaše podklady a sestaví konkrétní seznam otázek na základě vašich skutečných dat. To je něco, co by vám běžné vyhledávání nikdy nenabídlo. Zatím bez podpory češtiny Všechny zmíněné funkce jsou zatím v beta verzi a dostupné pouze pro předplatitele tarifů Google AI Ultra a Pro. Více omezující háček je každopádně v tom, že novinky v Dokumentech, Tabulkách a Prezentacích zatím fungují pouze v angličtině, funkce pro Disk jsou dokonce ještě regionálně omezeny na USA. Google klasicky naznačil, že dostupnost časem rozšíří, ale podrobnosti neprozradil. Nejsme tedy schopni říct, kdy přesně si s novými vychytávkami budeme moct plnohodnotně usnadnit práci i tady v Česku. Využili byste AI asistenta při práci s kancelářskými dokumenty? Zdroj: Google 