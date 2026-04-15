Stahujte: Google spustil šikovnou aplikaci pro Windows, s pomocí AI vám usnadní vyhledávání Hlavní stránka Zprávičky Google oficiálně vydává svou desktopovou aplikaci pro Windows, kterou mohou stahovat uživatelé po celém světě včetně Česka Aplikace umožňuje pomocí zkratky Alt + Space rychle prohledávat web, lokální soubory, nainstalované programy i Google Disk Součástí je AI Mode pro komplexnější dotazy i Google Lens pro analýzu čehokoli na obrazovce Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.4.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Loni v září jsme vás informovali o testování nové desktopové aplikace od Googlu, která měla přinést rychlé vyhledávání přímo na plochu Windows. Tehdy byla dostupná pouze v USA prostřednictvím programu Google Search Labs, což české uživatele vynechávalo. Nyní se situace změnila – Google aplikaci oficiálně spustil pro uživatele po celém světě a ke stažení je i u nás. Spotlight pro Windows od Googlu Režim AI a Google Lens přímo na ploše Ke stažení zdarma, čeština ale zatím chybí Spotlight pro Windows od Googlu Koncept aplikace připomíná funkci Spotlight z macOS, kterou uživatelé Applu znají již řadu let. Po stisknutí klávesové zkratky Alt + Mezerník se na obrazovce objeví plovoucí vyhledávací lišta, do které můžete okamžitě začít psát. Aplikace následně prohledává čtyři hlavní zdroje současně: webové stránky přes Google Search, soubory na vašem počítači, nainstalované aplikace a dokumenty uložené na Google Disku. V souvislosti s touto zkratkou už mám jeden zajímavý poznatek: když označíte text myší a stisknete Alt + Mezerník, vybraný úsek se automaticky přenese do vyhledávacího pole. Praktické. Výhodou je, že nemusíte přepínat mezi okny ani otevírat prohlížeč. Pracujete na dokumentu, potřebujete rychle něco ověřit, stisknete zkratku a za pár sekund máte odpověď. Výsledky se zobrazují v plovoucím okně, které můžete přemístit kamkoli na obrazovku a podle potřeby změnit jeho velikost. Režim AI a Google Lens přímo na ploše Aplikace není jen jednoduchým vyhledávacím polem. Součástí je Režim AI, který využívá umělou inteligenci k zodpovězení složitějších dotazů. V tomto režimu můžete pokládat navazující otázky a získávat odpovědi doplněné o odkazy na relevantní webové stránky. Zajímavou funkcí je integrace Google Lens. To dokáže analyzovat cokoliv na vaší obrazovce – stačí označit konkrétní oblast a aplikace rozpozná text nebo obrázek. Google uvádí příklady využití jako překlad textu z obrázků, pomoc s matematickými příklady nebo vyhledávání informací o objektech na fotografiích. Novinkou oproti původnímu testování je možnost sdílet celou obrazovku nebo konkrétní okno a následně se ptát na kontextové otázky. Můžete tak například sdílet okno s webovou stránkou a zeptat se na něco, co s jejím obsahem souvisí. Ke stažení zdarma, čeština ale zatím chybí Aplikace vyžaduje Windows 10 nebo novější a po instalaci je nutné se přihlásit Google účtem. V nastavení si můžete změnit klávesovou zkratku pro vyvolání aplikace, povolit či zakázat AI Mode a přepínat mezi světlým a tmavým režimem. Přestože je aplikace nyní dostupná globálně a můžete si ji stáhnout i v Česku, rozhraní je zatím pouze v angličtině. Příliš velký problém to ale není, jelikož odpovědi na vaše dotazy vám AI v češtině přinese. Aplikaci si můžete stáhnout na adrese search.google/google-app/desktop. Vyzkoušíte novou Google aplikaci pro Windows? Zdroje: Google (1, 2), 9to5Google, vlastní O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let.