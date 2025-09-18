Google spustil praktickou aplikaci pro počítače s Windows. Umí procházet soubory, Disk i web, ale má to háček Hlavní stránka Zprávičky Google testuje novou desktopovou aplikaci pro Windows s klávesovou zkratkou Alt + Space Aplikace umožňuje prohledávat lokální soubory, Disk i web z jednoho místa V Česku zatím není dostupná kvůli absenci programu Google Search Labs Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.9.2025 20:00 2 komentáře 2 Google v úterý představil experimentální aplikaci pro Windows, která přináší rychlé vyhledávání napříč počítačem i webem. Po vzoru funkce Spotlight na macOS umožňuje pomocí klávesové zkratky Alt + Mezerník okamžitě vyhledat informace z lokálních souborů, nainstalovaných aplikací, cloudové služby Disk i internetu – to vše bez nutnosti přepínat mezi okny. Vyhledávání bez přerušení práce Nová aplikace vytvoří na ploše plovoucí vyhledávací lištu, kterou můžete přemístit kamkoliv na obrazovku a podle potřeby změnit její velikost. Jakmile stisknete kombinaci Alt + Space, objeví se vyhledávací pole připravené přijmout váš dotaz. Google zdůrazňuje, že aplikace funguje bez přerušení aktuální práce – můžete psát dokument nebo hrát hru a přitom rychle něco vyhledat. Aplikace prohledává čtyři hlavní zdroje současně: lokální soubory na počítači, nainstalované aplikace, dokumenty v Google Drive a samozřejmě web. Výsledky se zobrazují v přehledném rozhraní, kde můžete přepínat mezi různými kategoriemi jako všechny výsledky, obrázky, nákupy, videa a další. Google Lens přímo na obrazovce Zajímavou funkcí je integrovaný Google Lens, který dokáže analyzovat cokoliv na vaší obrazovce. Stačí označit část obrazovky a aplikace rozpozná text nebo obrázek. Google uvádí konkrétní příklady využití: můžete překládat text z obrázků, nechat si pomoct s matematickými příklady nebo vyhledat informace o objektech na fotografiích. Pro složitější dotazy je k dispozici AI Mode, který využívá umělou inteligenci k zodpovězení vícedílných otázek. V tomto režimu můžete pokládat navazující dotazy a získat hlubší odpovědi doplněné o užitečné odkazy. Instalace podobná Chrome Aplikace vyžaduje Windows 10 nebo novější a instaluje se podobným způsobem jako prohlížeč Chrome. Po nainstalování je nutné se přihlásit Google účtem. V nastavení si můžete změnit klávesovou zkratku pro vyvolání aplikace, povolit nebo zakázat AI Mode a přepnout mezi světlým a tmavým režimem. Pro české uživatele zatím nedostupná Bohužel pro české uživatele máme špatnou zprávu – aplikace je momentálně dostupná pouze v USA prostřednictvím Google Search Labs. Tento experimentální program, kde Google testuje nové funkce před širším uvedením, v Česku k dispozici není. Aplikace navíc zatím podporuje pouze angličtinu. Je to škoda, protože si dovedu představit, že bych ji používal aktivně. U desktopové appky ChatGPT jsem si totiž rychlý přístup k chatbotovi pomocí zkratky Alt + Mezerník velmi oblíbil. Google aplikace by mohla nabídnout podobnou okamžitou dostupnost, navíc s možností prohledávat lokální soubory a Drive. Zda a kdy se aplikace dostane mimo USA, Google zatím neupřesnil. Vzhledem k tomu, že jde o experimentální projekt v rámci Labs, může trvat i měsíce, než se objeví globálně. Využili byste takovou aplikaci pro rychlé vyhledávání na Windows? Zdroje: Google, The Verge, TechCrunch O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Aplikace Google Windows Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024