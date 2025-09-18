TOPlist

Google spustil praktickou aplikaci pro počítače s Windows. Umí procházet soubory, Disk i web, ale má to háček

  • Google testuje novou desktopovou aplikaci pro Windows s klávesovou zkratkou Alt + Space
  • Aplikace umožňuje prohledávat lokální soubory, Disk i web z jednoho místa
  • V Česku zatím není dostupná kvůli absenci programu Google Search Labs

Adam Kurfürst
18.9.2025 20:00
barevne google logo s barevnymi carami

Google v úterý představil experimentální aplikaci pro Windows, která přináší rychlé vyhledávání napříč počítačem i webem. Po vzoru funkce Spotlight na macOS umožňuje pomocí klávesové zkratky Alt + Mezerník okamžitě vyhledat informace z lokálních souborů, nainstalovaných aplikací, cloudové služby Disk i internetu – to vše bez nutnosti přepínat mezi okny.

Vyhledávání bez přerušení práce

Nová aplikace vytvoří na ploše plovoucí vyhledávací lištu, kterou můžete přemístit kamkoliv na obrazovku a podle potřeby změnit její velikost. Jakmile stisknete kombinaci Alt + Space, objeví se vyhledávací pole připravené přijmout váš dotaz. Google zdůrazňuje, že aplikace funguje bez přerušení aktuální práce – můžete psát dokument nebo hrát hru a přitom rychle něco vyhledat.

google aplikace pro windows vyhledavaci lisa

Aplikace prohledává čtyři hlavní zdroje současně: lokální soubory na počítači, nainstalované aplikace, dokumenty v Google Drive a samozřejmě web. Výsledky se zobrazují v přehledném rozhraní, kde můžete přepínat mezi různými kategoriemi jako všechny výsledky, obrázky, nákupy, videa a další.

Google Lens přímo na obrazovce

Zajímavou funkcí je integrovaný Google Lens, který dokáže analyzovat cokoliv na vaší obrazovce. Stačí označit část obrazovky a aplikace rozpozná text nebo obrázek. Google uvádí konkrétní příklady využití: můžete překládat text z obrázků, nechat si pomoct s matematickými příklady nebo vyhledat informace o objektech na fotografiích.

google aplikace pro windows lens

Pro složitější dotazy je k dispozici AI Mode, který využívá umělou inteligenci k zodpovězení vícedílných otázek. V tomto režimu můžete pokládat navazující dotazy a získat hlubší odpovědi doplněné o užitečné odkazy.

Instalace podobná Chrome

Aplikace vyžaduje Windows 10 nebo novější a instaluje se podobným způsobem jako prohlížeč Chrome. Po nainstalování je nutné se přihlásit Google účtem. V nastavení si můžete změnit klávesovou zkratku pro vyvolání aplikace, povolit nebo zakázat AI Mode a přepnout mezi světlým a tmavým režimem.

Pro české uživatele zatím nedostupná

Bohužel pro české uživatele máme špatnou zprávu – aplikace je momentálně dostupná pouze v USA prostřednictvím Google Search Labs. Tento experimentální program, kde Google testuje nové funkce před širším uvedením, v Česku k dispozici není. Aplikace navíc zatím podporuje pouze angličtinu.

Je to škoda, protože si dovedu představit, že bych ji používal aktivně. U desktopové appky ChatGPT jsem si totiž rychlý přístup k chatbotovi pomocí zkratky Alt + Mezerník velmi oblíbil. Google aplikace by mohla nabídnout podobnou okamžitou dostupnost, navíc s možností prohledávat lokální soubory a Drive.

google aplikace pro windows lens reseni ukolu

Zda a kdy se aplikace dostane mimo USA, Google zatím neupřesnil. Vzhledem k tomu, že jde o experimentální projekt v rámci Labs, může trvat i měsíce, než se objeví globálně.

Využili byste takovou aplikaci pro rychlé vyhledávání na Windows?

Zdroje: Google, The Verge, TechCrunch

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

