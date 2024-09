Přelomová funkce Google Gemini je nyní zdarma. ChatGPT ji nabízí už dávno

Atraktivní funkce aplikace Google Gemini se nyní stává bezplatnou

Konverzace s Gemini Live tak přichází o jedno klíčové omezení

Nepříjemnou roli však může stále hrát potenciální jazyková bariéra

Do mobilní aplikace Google Gemini se měsíc nazpět dostala funkce Gemini Live (Go Live with Gemini), která umožňuje konverzaci s chatbotem v reálném čase. Snaží se tak napodobit klasický pokec s přáteli či rodinou, a to prakticky o čemkoliv. Příliš nezáleží na tom, zda chcete probrat trable ve svém osobním životě, anebo prodiskutovat firemní projekt a nápady, jak udělat věci lépe než konkurence.

Problémem však bylo, že ChatGPT si podobnou dovednost osvojilo daleko dříve, a dokonce ji nabízí zdarma. Představili jsme vám ji i my, a to v článku, kde jsme se zabývali parádními bezplatnými funkcemi chatbota od OpenAI.

Google Gemini se svého úhlavního soupeře podařilo zase o kousíček dohnat. Jak totiž informoval server 9to5Google, k používání Gemini Live už nebude nutné disponovat předplatným Gemini Advanced. Služba se podle něj dostává k neplatícím uživatelům používajícím zařízení s operačním systémem Android, čímž se stává daleko dostupnější.

Omezení se však Gemini Live zcela nezbavuje. Nyní sice v cestě k dokonalé konverzaci nestojí cena, ale potenciální jazyková bariéra. Abyste totiž mohli vychytávku využít, musíte mít jako primární jazyk nastavenou americkou angličtinu. Zatímco ChatGPT si svým způsobem poradí i s češtinou, u Gemini s ní zrovna nepochodíte.

Google Gemini šlape ChatGPT na paty ustavičně. Není to tak dlouho, co do generativního AI nástroje přibyli roboti Gem. Jsou přizpůsobeni tak, aby poskytovali specifický typ odpovědi, a dokonce fungují i v češtině.

Používáte Gemini, ChatGPT, nebo jinou službu?

Zdroj: 9to5Google, Google