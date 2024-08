Přichází Gemini Live! S umělou inteligencí od Googlu si popovídáte jako s člověkem

V rámci AI novinek představil Google i chatbota Gemini Live

Umožní vám povídat si s umělou inteligencí jako s lidmi

Hovor můžete přerušit a jindy na něj zase navázat

Google nás 13. srpna zavalil nespočtem různých novinek, jimž jasně dominují dlouho očekávané modely telefonů Google Pixel 9/Pro/Pro XL. Za pozornost ale stojí i změny, které se dotýkají umělé inteligence Gemini. A těch je od nynějška celkem dost.

Gemini se všemi svými vychytávkami rovnou dorazila právě na nové Pixely 9, ale zároveň se dostávají i na některá další zařízení s Androidem. A za pozornost stojí zejména Gemini Live, což je jakýsi miniaturní chatbot, se kterým si můžete popovídat. A on vám bude odpovídat. Zkrátka jako byste si povídali s kamarádem. A konverzace by měla odsýpat plynule, bez složitých větných konstrukcí.

S Gemini Live tak můžete probrat smutek z rozchodu, zkusit s ní brainstormovat, žádat ji o nové nápady na váš projekt a tak dále. Což bylo sice možné už předtím, ale teď by to mělo být nejen snazší, ale i dlouhodobější. Pokud totiž hovor přerušíte, mělo by být možné kdykoliv se k němu zase vrátit a navázat na něj. Povídat si s chatbotem navíc můžete i v zamčeném mobilu, nebo pokud aplikace poběží na pozadí.

Jedinou nevýhodou je, že téhle služby se nedočkají všichni uživatelé Gemini. Zatím bude dostupná pouze v rámci předplatného Gemini Advanced a jen v angličtině. Výhodu budou mít ti, kdo si pořídí Pixel 9 – v něm bude tenhle chatbot k vyzkoušení zdarma, a to na 6 nebo 12 měsíců.

Your personal AI assistant | Gemini

Další proměny Gemini

Jak se také dalo podle předchozích zvěstí očekávat, Gemini teď nahradí Google Asistenta. Ten sice v mobilech zůstane i dál, ale třeba právě v Pixelech 9 bude Gemini nastavena jako výchozí umělá inteligence. Postačí vám říct „Hej, Google“ nebo stisknout vypínací tlačítko, a spustí se. Dostala teď do vínku nové schopnosti, takže vám pomůže například vytáhnout požadované informace z jakéhokoliv videa, můžete do ní z aplikací přetahovat obrázky a obrázky se naučila i generovat.

Nově také Gemini pronikla do Kalendáře, Poznámek nebo Zpráv, takže i tam všude vám najde informace podle vašeho požadavku nebo vám poradí s plánováním. V Gmailu za vás zase napíše e-mail. A namísto Google Asistenta se objeví natrvalo i v Google Home. Jakmile si uděláte na Pixelu screenshot obrazovky, také vám může pomoci analyzovat ho a například podle fotky dohledat požadované zboží.

Google Gemini Google LLC Instalovat (Free) Google Play

Zajímavou novinkou je také Pixel Studio a funkce přibyly také do Circle to Search. A jak už jsme vás informovali dříve, spuštěna byla taktéž funkce Call Notes, která dokáže textově shrnout telefonní hovor.

Jakým způsobem využíváte umělou inteligenci v mobilu?

Zdroje: Made by Google 2024, Pixabay, The National