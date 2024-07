Funkce Call Notes má zvládat nahrávání a přepisování hovorů

Jako první ji nejspíš dostanou nové telefony Google Pixel 9

Pravděpodobně bude využívat Gemini Nano

Také se vám někdy stává, že ukončíte hovor a rázem zapomenete, co jste protistraně slíbili? Lidská paměť je někdy zrádná a jak se říká – co si nenapíšete, to nevíte. Ale už brzy to může být jinak. Spekuluje se, že Google pracuje na nové funkci Call Notes, jejíž účel nejspíš bude jediný – nahrávat, přepisovat a shrnovat telefonní hovory.

Něco velmi podobného už oznámil i Apple, který by majitelům iPhonů měl v rámci Apple Intelligence umožnit právě nahrávání, přepis a souhrn hovorů. Google samozřejmě nechce zůstat pozadu, a tak pracuje na obdobné funkci, jíž dopřeje uživatelům Androidu. Kdy, kde a jak bude Call Notes fungovat, se ale zatím neví.

Podle všeho by ovšem mohla využívat umělou inteligenci Gemini Nano, díky čemuž by dokázala vytvářet právě i stručný souhrn každého hovoru a připomenout vám tak, o čem jste se vlastně celou dobu bavili.

Dylan Roussel na síti X tvrdí, že tahle skvělá novinka by měla jako první zavítat do mobilů Pixel 9. A měla by rozhodně předčit běžný záznamník hovorů, který už v nových Pixelech je dostupný a dokáže živě nahrávat a pak přepisovat hovory.

Like Add Me? Wait until you hear about AI Call Notes (with call recording and transcription), redesigned Panorama mode, and other upcoming Pixel features 📞🌃 — Dylan Roussel (@evowizz) July 27, 2024

Jestli se Call Notes skutečně dostane na svět a co vše bude umět, zjistíme 13. srpna – ten den má Google v plánu představit nové modely Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL a Pixel 9 Pro Fold.

Využili byste záznam a shrnutí telefonních hovorů?

Zdroje: Android Authority, twitter.com, Pixabay