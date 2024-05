ChatGPT v mobilu: Tyhle 3 funkce jsou zdarma a musíte je zkusit!

Schopnosti ChatGPT se nedávno posunuly na vyšší level

Mobilní aplikace služby díky tomu získala na popularitě

Tohle jsou 3 funkce, které v ní musíte vyzkoušet

ChatGPT si před nedávnem prošlo významným upgradem. OpenAI uvedla dosud nejpokročilejší model GPT-4o, který kromě textu pochopí také obraz či video – je tedy multimodální. V návaznosti na to se do ještě širšího povědomí lidí dostala mobilní aplikace ChatGPT, v České republice momentálně patří do pěti nejstahovanějších aplikací na Google Play. Ukažme si proto tři funkce, ke kterým nepotřebujete předplatné a musíte si je vyzkoušet.

Konverzace s umělou inteligencí

Že se umělá inteligence stále více podobá člověku, není nadsázka, nýbrž holý fakt. S ChatGPT nyní můžete vést konverzaci na podobné úrovni jako s reálnou osobou, snad jedinou nevýhodou je kromě občasných nepřesností nutnost čekat na odpověď klidně i po dobu několika sekund.

Abyste si mohli popovídat s ChatGPT, stačí v mobilní aplikaci kliknout na ikonku sluchátek, nacházející se vpravo od pole na textové příkazy. Z vlastních zkušeností mohu říct, že služba nejlépe funguje v angličtině, ale ani čeština jí nedělá bůhvíjak velké problémy. Jen hlasové výstupy umělé inteligence občas zní, jako by byly v polštině nebo ruštině, a doba na zpracování odpovědi se mi zdála o poznání delší.

Po ukončení konverzace s ChatGPT dostanete možnost prohlédnout si její textový přepis, audioklipy jako takové se neukládají. Další výhodou je možnost zvolit si hlas, kterým má AI odpovídat. Na výběr je pět různých variant.

Interakce s obrázky a fotografiemi

ChatGPT už dokáže rozklíčovat, co se nachází na fotografiích či jiných obrázcích. Abyste AI přiměli s vašimi snímky interagovat, stačí kliknout na ikonku fotoaparátu (pořízení fotografie) nebo obrázku (výběr již existujícího obrázku) vlevo od textového pole, snímek zvolit a následně k němu do textového pole napsat příkaz.

Situací, kdy se může vyplatit funkci využít, existuje hned několik. Ať už jde o identifikaci rostlin či zvířat, pomoc se studiem či vařením nebo kreativní práci (pomoc s vymýšlením obsahu na základě obrázků), měli byste dát ChatGPT alespoň šanci.

Nastavení osobních preferencí

Namísto toho, abyste ChatGPT každou konverzaci připomínali, jakým stylem vám má předkládat své odpovědi, si tyto předvolby můžete nastavit ručně. Stačí si otevřít levý boční panel a kliknout na ikonku tří vodorovně seřazených teček, nacházející se vpravo od vašeho profilového obrázku a jména. Pak se vydejte do sekce „Customizations“.

Tahle kategorie není bůhvíjak obsáhlá, ale zahrnuje dvě důležitá políčka. To první vyhlíží odpověď na otázku „Co bys chtěl, aby o tobě ChatGPT věděl, aby poskytoval lepší odpovědi?“, zatímco ono druhé zajímá „Jak bys chtěl, aby ChatGPT odpovídal?“. Každé z nich pojme odpověď o rozsahu až 1 500 znaků včetně mezer.

Zdroj: vlastní