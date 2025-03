Google Gemini přináší dlouho očekávanou funkci! Nejspíš ji znáte z ChatGPT

Koncem února se objevily první náznaky přidání funkce Canvas do konverzačního nástroje Google Gemini. Používáte-li populární ChatGPT nebo konkurenční službu Claude, pravděpodobně jste se s ní již setkali. Uživatelům pomocí speciálního rozhraní umožňuje spolupracovat s AI na tvorbě textu či kódu, což potenciálně zvyšuje efektivitu. Nyní už vývojáři vychytávku oficiálně představili.

Otevřete-li Google Gemini ve webovém rozhraní – do mobilní aplikace by funkce dle úniku měla dorazit časem, oficiálně to však potvrzeno není – objeví se vám v textovém poli nové tlačítko Canvas. Nachází se hned vedle položky Deep Research, která se nedávno zpřístupnila i uživatelům bezplatné verze.

Jakmile režim Canvas aktivujete a požádáte Gemini o vytvoření textu nebo kódu, připraví vám chatbot svou odpověď do interaktivního rozhraní, kde ji můžete okamžitě začít upravovat podle svých potřeb. Když jsem si nechal vygenerovat příběh o Androidu, dostal jsem možnost obsah naformátovat (ztučnit text, přidat nadpisy atp.) či rychle vyexportovat do služby Dokumenty Google. V pravém dolním rohu pak najdete nabídku s tlačítky „Změnit tón“, „Změnit délku“ a „Navrhnou změny“, která dále pomohou s úpravami.

Canvas při psaní Canvas při programování

Podobně jako ChatGPT nabízí Canvas možnost rychlého dotázání se na podrobnosti ke specifické části textu. Vygenerovalo vám Gemini cizí slovo? Stačí jej označit, kliknout na tlačítko „Zeptat se Gemini“ a nechat si vysvětlit jeho význam.

Funkce Canvas je už nyní k dispozici zdarma a v češtině. Pokud často píšete delší texty nebo programujete, rozhodně vám doporučujeme si ji vyzkoušet.

Bude se vám funkce Canvas hodit?

Zdroje: Google, vlastní