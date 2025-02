Google Gemini chce dohnat ChatGPT další šikovnou funkcí. Co se chystá tentokrát?

Google Gemini konečně umožňuje uživatelům bezplatné verze nahrávat soubory a diskutovat nad nimi s umělou inteligencí a postupně také rozšiřuje možnost generování obrázků s lidmi i bez předplatného Advanced. Populárnímu nástroji ChatGPT se brzy přiblíží ještě víc, a to s novinkou, která usnadní psaní a programování.

Jak prozradil server Android Authority, vývojáři aplikace Gemini zjevně pracují na režimu zvaném Canvas. Bude-li fungovat stejně jako v ChatGPT, čemuž popisek „piště dokumenty a kód“ jednoznačně nasvědčuje, půjde o rozhraní pro snazší úpravu textu s pomocí umělé inteligence.

Canvas uvnitř ChatGPT umožňuje okamžité zásahy do obsahu, který vytvořila umělá inteligence. Jednotlivé jeho části můžete sami upravovat, aby vám vyhovovaly více, a na položky, kterým nerozumíte, se můžete snadno doptat. Po označení určité pasáže k ní můžete dávat AI samostatné pokyny typu „Přepiš to jednodušším jazykem“. Při práci s delším textem nebo při programování se zkrátka jedná o dost užitečnou vychytávku, kterou dozajista ocení i uživatelé Gemini.

Kdy přesně se režim Canvas v Gemini objeví, není jasné. Chatbot od Googlu by teoreticky mohl předběhnout OpenAI v jeho nasazení do mobilní aplikace – ChatGPT totiž nabízí Canvas pouze na počítačích, zatímco do appky pro telefony pravděpodobně dorazí někdy v budoucnu.

Google Gemini Google LLC Instalovat (Free) Google Play

Ocenili byste režim Canvas uvnitř aplikace Gemini?

Zdroj: Android Authority