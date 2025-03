Do aplikace Google Gemini se dostávají novinky. Kterou oceníte nejvíc?

Konverzační nástroj Google Gemini se v uplynulém týdnu dočkal řady novinek, které zasáhly zejména uživatele bezplatné verze. Jedna z nich se už promítla také do mobilní aplikace, kde ¨se zpočátku neukazovala. Aktualizací prošly i modely dostupné v nabídce.

Do mobilní aplikace Gemini se v prvé řadě dostala vychytávka Deep Research pro uživatele, kteří si službu nepředplácí. Jak jsme vás informovali v neděli, do měsíce si můžete nechat vypracovat pět komplexních analýz na vámi zvolené téma. V rámci tohoto režimu umělá inteligence projde desítky internetových zdrojů a na základě nich vytvoří podrobný textový souhrn v češtině, který si lze nechat vyexportovat do Dokumentů Google.

Deep Research naleznete v nabídce s modely, kde nově chybí položka 2.0 Flash Thinking Experimental with Apps. To proto, že s dalšími aplikacemi už umí zacházet i klasický model 2.0 Flash Thinking Experimental – není tedy důvod provozovat dva separátní modely. Pro „každodenní pomoc“ (čtěte: běžné úkoly) zůstává hlavním modelem Gemini 2.0 Flash.

Používáte-li bezplatnou verzi Gemini, nově můžete vytvářet vlastní personalizované chatboty (roboty Gem). V mobilní aplikaci se mi již zobrazuje robot, kterého jsem si navrhnul ve webovém rozhraní, avšak při pokusu o konverzaci s ním appka stále tvrdí, že potřebuji předplatné. Kdy přesně bude funkce plně k dispozici také na telefonech, není jasné, ale pravděpodobně to nebude trvat dlouho.

Google Gemini Google LLC Instalovat (Free) Google Play

Jak často používáte aplikaci Google Gemini?

Zdroje: 9to5Google, vlastní