Google Dokumenty na Androidu se naučí editovat Microsoft Office

Profesionální balík G Suite i bezplatné Googlu Dokumenty, již zvládají editovat MS Office. Do nynějška to však zvládli jen na počítači. Dlouho slibovaná podpora teď přichází i na zařízení s Androidem. Jaké vylepšení přinesou a co to přesně znamená pro uživatele?

Kdysi dva neslučitelné světy spolu teď konečně umí spolupracovat i na mobilu s Androidem. Podpora pro úpravy dokumentů ve formátech Microsoft Office přibyla do Google Dokumentů již minulý rok. Pokud používáte kancelářský balík od Googlu, tak jistě víte, že dlouhé roky bylo možné Word, Excel či PowerPoint jen zobrazit jako náhled. Pokud jste chtěli provádět úpravy, tak bylo nutné soubory převést do nativního formátu Google Dokumentů. Zejména u složitějších projektů to sebou však přinášelo různé komplikace.

S formáty Microsoft Office bude možné pracovat přesně tak jak jsme v prostředí Google dokumentů zvyklý. Podporována bude úprava, komentování i kolaborace v rámci teamu, a to v Google Dokumentech, Tabulkách i Prezentacích. Vylepšené budou možnosti sdílení a kontrola nad sdíleným obsahem. Nativní podpora MS Office formátů také sníží potřebu stahovat emailové přílohy do zařízení. Odpadá samozřejmě i nutnost konvertovat soubory mezi formáty. Google už novinku začal vypouštět do světa a ke všem uživatelům s G Suite i osobními Gmail účty by se měla dostat nejpozději do dvou týdnů. Na Android je dostupná i oficiální MS Office aplikace pro ty kdo dávají přednost řešení od Microsoftu.

Zdroj: Google