Funkce poháněné umělou inteligencí nabírají na mobilních telefonech čím dál větší popularitu, a to nejen u spotřebitelů, ale i u samotných výrobců. Ti vidí, jak si uživatelé rádi nechají usnadnit práci, tudíž neustále pracují na nových vychytávkách a vylepšeních těch současných. Jedna velmi oblíbená AI funkce se nyní rozšiřuje na spoustu starších zařízení Google a Samsung.

Na mysli mám nástroj Circle to Search, který byl poprvé oficiálně představen během lednového Galaxy Unpacked, kde debutovala řada Galaxy S24, a ještě koncem téhož měsíce se rozšířil právě na tyto vlajky a sérii Pixel 8. V předešlém týdnu jsme vás pak informovali o příchodu funkce na zařízení Google Pixel 7 a Pixel 7 Pro v rámci březnového Feature Dropu.

From @NaomiCampbell ‘s wrist to yours. Circle to Search, only on Android. pic.twitter.com/5YSNfI2ptH

Nyní přichází řada na další mobily (nejen), dočkávají se přitom i kousky z roku 2022. Jak Google oznámil prostřednictvím svého blogového příspěvku, Circle to Search se aktuálně rozšiřuje na na tyhle modely:

Starting this week, we’re bringing Circle to Search to more Pixel and Samsung phones, foldables and tablets. And soon, you can use Circle to Search to instantly translate whatever’s on your screen without switching apps. pic.twitter.com/bgUcUh7K9v

— Sundar Pichai (@sundarpichai) March 27, 2024