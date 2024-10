Spadla klec! Google Chrome právě zabíjí populární blokátor reklam

Google Chrome dává ruce pryč od Manifestu V2 (platformy pro rozšíření), což nyní silně ovlivnilo populární blokátor reklam uBlock Origin. Ten si z oficiálního obchodu s doplňky nainstalovalo přes 34 milionů uživatelů a o jeho oblíbenosti mezi nimi vypovídá fantastické hodnocení blížící se k plnému počtu hvězdiček.

Zprávy o tom, že Google Chrome brzy zařízne uBlock Origin, se začaly objevovat už před několika měsíci. I my jsme v srpnu psali o hlášení týkajícím se končící podpory. Nyní však situace eskaluje: doplněk se jednotlivým uživatelům automaticky vypíná.

The deprecation of uBO in the Chrome Web Store has started.https://t.co/VhvsZ2bhLa

— R. Hill (@gorhill) October 15, 2024