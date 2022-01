Mobilní Chrome nás bude chránit před mrzutým uklepnutím

Ovládání mobilních aplikací na displejích telefonů může občas přinášet nepříjemné chvilky. Nemyslíme teď zrovna situace, kdy software zamrzne nebo divně reaguje, případně je něco se samotným displejem, ale okamžik, kdy se uživatel dopustí nějakého nepřesného ovládacího gesta. Hlavně klepnutí na místo, kam zrovna nechtěl. Když se při tom třeba jen spustí reklama nebo otevře fotografie, je to v pohodě. Existují ale i nepříjemnější důsledky. Milion asi nikomu omylem jedním klepnutím nepošlete, ale co kdyby bylo ve hře zavření všech karet prohlížeče?

Přesně této nepříjemnosti bude nově zabraňovat mobilní Google Chrome, který po kliknutí na tlačítko Zavřít všechny karty navíc zobrazí dialogové okno, aby tento krok uživatel potvrdil. Nutno říct, že zmíněné tlačítko se nachází na stránce s přehledem karet až v rozbalovacím menu a není tedy úplně lehce na dosah jednoho doteku, přesto může popsanou mrzutou situaci způsobit. To, že Google zavádí nové dialogové okno, svědčí asi o tom, že se to lidem děje.

V tuto chvíli je novinka testována v Chrome Canary a jde zapnout v chrome://flags pod položkou “Close all tabs modal dialog”. Co nevidět by asi měla funkce dorazit i do plnohodnotného prohlížeče Chrome.

Zdroj: XDA