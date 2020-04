O krok blíž k originálu. V odlehčené Google Camera Go bude HDR mód

Do aplikace Camera Go, která je v podstatě náhradou plnohodnotného nástroje Fotoaparát Google z Pixel telefonů pro ostatní mobily, se prý dostane nová funkce. Šikovný nástroj “útěchy”, který má přinášet různé vychytávky právě z exkluzivního Fotoaparátu Google, má umět fotit v HDR. Tedy v režimu, který při pořizování snímků zjednodušeně řečeno zachycuje různé hladiny světlých a tmavých tónů a vytváří z nich jednu podstatně hezčí fotografii. Blížící se funkci nyní objevili lidé z komunity XDA Developers. HDR zatím nejde v Camera Go zapnout, ale jeho budoucí přítomnost ukazují objevená tlačítka.

Zvídavým analytikům se podařilo najít “Detail Enhance” přepínač, který v aplikaci aktivuje právě menu pro ovládání HDR. Toto ovládání bude obsahovat tři možné položky na výběr – zapnuto, vypnuto a automaticky. Jde tedy o standardní možnosti známé z jiných funkcí fotoaparátu. HDR je rozhodně užitečný nástroj a Camera Go se s ním zase o trochu blíž přiblíží své nadřazené kolegyni. Nová aplikace je oficiálně součástí telefonů ze série Android Go, aktuálně třeba Nokie 1.3. Plánuje se však její plošné uvolnění.

Fotíte někdy na telefonu v HDR? Jakým nástrojem?

Zdroj: XDA