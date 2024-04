Zrcadlovku nechte doma. Vytěžte maximum z focení telefonem

Komerční článek

Úroveň kvality fotoaparátů v telefonech roste raketovou rychlostí. Už dávno se nemusíte tahat s fotoaparátem, abyste pořídili úžasné fotky. Rozhodli jsme proto posbírat tipy, jak z fotoaparátu vašeho mobilního telefonu příště vytěžit maximum.

Lektorem nám byl Patrik Staněk, dvorní fotograf značky vivo, specializující se na focení exotických zvířat. My jsme se ale pod jeho vedením vydali do betonové džungle, s novou vlajkovou lodí vivo X100 Pro v ruce. Jak na procházce či na cestách z telefonu vytěžit ty nejhezčí fotky, které vám pokaždé oživí vzpomínky?

Co mám vlastně fotit?

Focení ve městě nám umožňuje potrénovat pozornost. Důležité je zaměřit se na detaily, které běžně přehlížíme. Místo dominant, jako je Pražský hrad, můžeme objevovat kouzlo zapadlých uliček, vnitrobloků, ale i zábavných kompozic. Tradiční památky můžeme zkusit zachytit z netradičního úhlu. Dobrým příkladem jsou nenápadné visící sochy, kterých si nejeden turista nevšimne. Vivo X100 Pro s jeho stonásobným přiblížením otevírá dveře do světa, který by našim očím jinak zůstal skrytý.

Hodně lidí? Žádný problém!

V případě, že to váš telefon umožňuje, využijte režimu dlouhé expozice. Při tomto nastavení je dobré pro stabilitu používat stativ, nebo telefon opřít, protože ho potřebujeme mít delší čas zaměřený na jedno místo. Dlouhá expozice vás dokáže v určitých případech téměř úplně, obrazně řečeno, zbavit lidí nebo aut tím, že je rozmaže, popřípadě dokáže zařídit krásné rozostřené fotky tekoucí vody nebo ikonicky rozmazaná světla aut. Pro tyto případy nabízí X100 Pro celkem šest speciálních režimů dlouhé expozice včetně těch pro zachycení ruchu města nebo vodopádů. Vyfotit vylidněný Karlův most najednou nezní jako úplné sci-fi.

Kdy jít do ulic?

Pokud je vašim cílem pouze focení a můžete si vybrat, kdy ho uskutečníte, Patrik Staněk doporučuje následující: „Fotografie byla, je a vždy bude o světle. Když nemáte dobré světlo, nemáte nikdy dobrou fotografii. Co se týče počasí, tak určitě není pravda, že jasno = nejlepší počasí. Když je slunce moc, bez neutralizačního filtru neuděláte nikdy dobrou fotku, a i tak je to spíše kompromis. Takže za mě je ideální (pokud už musím fotit přes den) polojasno až skoro zataženo.“ Ideální je ale i tradiční zlatá hodinka, tedy hodina po východu slunce a hodina před západem slunce.

Co ještě potřebuji?

Pokud chceme mít fotografie skutečně vychytané, můžeme si s sebou mimo mobilu přibalit několik dalších doplňků. První z nich je stativ, dnes se prodávají už i tak kompaktní, že se vejdou do kapsy. Fotky ze stativu budou výrazně stabilnější. Hodí se na fotografování měst, krajiny, lidí, ale i na výše zmíněnou dlouhou expozici. Když máte mobil stabilní, můžete si dále hrát s dalšími nastaveními, jako je ISO a clona. Jen pozor, aby čočka telefonu zůstávala perfektně čistá, což vyřešíte klasickým ubrouskem na brýle. I jeden otisk prstu může výsledky znehodnotit. Dále pro fajnšmekry či profesionály existují různé filtry přes čočku (ND, CPL), které snižují intenzitu přicházejícího světla a umožní pořizovat ještě působivější fotografie.

Na co si mám dát pozor?

Patrik vzkazuje následující: „Nejvíce se setkávám se špatnou kompozicí. To znamená uříznuté ruce/nohy, lampa veřejného osvětlení rostoucí z hlavy a podobně. Vždy je dobré se nad scénou zamyslet, podívat se, co je v popředí, co v pozadí, případně položit telefon třeba až dolů k zemi a vyfotit fotografii tak, aby na ní nebyly žádné rušivé prvky (čouhající lampa, dopravní značka). Když fotografii někomu ukážete, pozorovatele by mělo na fotce zaujmout to co původně vás, a nikoliv zmíněné rušivé věci. Prostě by fotka měla být čistá. Za mě se před pořízením fotky stačí jen dívat kolem sebe a trochu o scéně přemýšlet.“

Líbí se vám kompozice fotky níže? Ta je, možná trochu neobvyklým, produktem zabudovaného portrétního režimu postaveného na know-how společnosti ZEISS. Díky portrétnímu režimu se snadno fotí efektní portréty s rozostřením pozadí. Můžete si vybrat z ohniskových vzdáleností 24 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm a 100 mm.

A nakonec – není telefon jako telefon

My jsme vyrazili do ulic s modelem vivo x100 Pro, který je díky čočce vyvinuté ve spolupráci s ZEISS, osmijádrovému procesoru, dlouhé výdrži baterie a dokonalé spolupráci hardwaru a softwaru skvělým řešením pro amatérské i profesionální fotografy, kteří chtějí čas od času nechat zrcadlovku doma. Nebudou ji totiž zdaleka vždy potřebovat.