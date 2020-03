Google představil aplikaci Camera Go pro uživatele levných telefonů

Google oznámil, že na celém světě je více než 100 milionů aktivních Android Go telefonů, což je hodně působivé číslo, když vezmeme v potaz, že společnost tento speciální program spustila před třemi lety. Kromě toho Google představil i novou fotoaplikaci pro levné telefon s názvem Camera Go.

Camera Go bude nejprve k dispozici v telefonu Nokia 1.3

Klasická aplikace Camera z Pixel telefonů patří k tomu nejlepšímu napříč mobilním světem. Google těchto zkušeností využil i u Camera Go, kde například existuje režim Portrét. A to i když má telefon pouze jeden fotoaparát – rozostření probíhá pomocí softwaru. Jinak byla Go upravena tak, aby fungovala na telefonech, které nemají mnoho výkonu.

Samotné používání je rovněž hodně jednoduché, takže je ideální pro ty, kteří používají chytrý telefon poprvé anebo nejsou technologicky zdatní. Přímo v aplikaci se zobrazuje i informace, kolik volného místa je v telefonu. Android Go zařízení jsou totiž většinou vybaveny pouze 16GB/32GB úložištěm.

Introducing Camera Go on Android (Go edition)

Nejprve se tato aplikace objeví v telefonu Nokia 1.3, který byl zrovna v těchto dnech představen. Časem se objeví i u jiných Android Go telefonů a dá se očekávat, že podobně jako jiné Google GO aplikace, i Camera Go bude fungovat na „klasickém“ Androidu.

Stačila by vám takto jednoduchá fotoaplikace?

Zdroj: phonearena.com