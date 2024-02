Xiaomi představilo špičkový monitor Redmi G Pro 27 za super cenu

Disponuje QHD rozlišením, Mini LED podsvícením a 180Hz frekvencí

Potěší také 10bitový panel nebo nastavitelný stojan

Xiaomi se čím dál více angažuje v počítačových periferiích, nedávno uvedlo levný kancelářský monitor, který zamíří i na globální trhy a nyní v Číně předvedlo parádní Redmi G Pro 27. Jde o herní monitor, který však může padnout do oka i profesionálům nebo konzumentům obsahu.

Redmi G Pro 27 disponuje technologií Mini LED, kterou u nás dostávají pouze modely stojící přes 20 tisíc korun, v Číně však tento kousek vychází na 2 199 juanů, tedy nějakých 7 000 korun bez daně. Špičkový jas je rovněž velmi nadprůměrný – 1000 nitů, avšak tato hodnota bude předpokládám dosažitelná pouze v určitých částech obrazovky, nikoliv celoplošně. Naopak minimální jas v černých místech dosahuje na hodnoty 0,001 nitu, čímž by měl monitor získat nádech OLED obrazovek. Nechybí podpora HDR1000, kontrastní poměr činí až 1 000 000:1.

Rozlišení 2560 x 1440 pixelů patří k průměru, avšak na 27″ úhlopříčku je zcela dostatečné. Obnovovací frekvenci 180 Hz potěší hráče, stejně jako podpora AMD FreeSync. Firma se pyšní také certifikací TÜV Rheinland pro nízkou hladinu modrého světla, panel navíc pokrývá 100 % sRGB, 99 % DCI-P3 a 97 % Adobe RGB prostorů, což je fajn pro tvorbu obsahu. Panel je rovněž 10bitový, takže dokáže zobrazit až 1,07 miliardy barev.

Stojan můžete naklonit dopředu i dozadu a otočit jej do strana co se týče portů, nabízí monitor dva DP 1.4 a dvojici HDMI 2.0. Novinka se nejspíše oficiální distribucí na globální trhy nedostane, avšak třeba se časem objeví na Aliexpressu. Pokud by se dal i s poštovným pořídit pod 10 tisíc, šlo by jistě o zajímavou alternativu k monitorům na českém trhu.

Jak se vám líbí monitor Redmi G Pro 27?

Zdroj: gizmochina.com