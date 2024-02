Xiaomi globálně představilo nový monitor A24i

Se svými specifikacemi se bude hodit především do kanceláří

Teoreticky by mohl levně vyjít i v Česku

Xiaomi se už dlouho angažuje také na poli počítačového hardwaru. Nyní firma globálně uvedla pěkný monitor A24i, který by mohl dobře posloužit jak v kanceláři, tak i při sledování multimediálního obsahu nebo méně náročné hraní her. Kromě toho, že nabízí slušné specifikace, odpovídající potřebám většiny uživatelů, se pyšní elegantním designem, jemuž vévodí ultra tenké tělo (tloušťka činí pouze 7,5 mm).

Xiaomi Monitor A24i spoléhá na 23,8palcový IPS panel s poměrem stran 16:9 a rozlišením Full HD (1920×1080 pixelů). Příjemná je také 100Hz obnovovací frekvence, díky níž bude obsah působit vcelku plynule. V oficiálních materiálech výrobce najdeme také zmínku o schopnosti zobrazovat 16,7 milionu barev a 99% pokrytí barevného prostoru sRGB.

Co se týče konektivity, Monitor A24i nabízí port HDMI neznámé verze a jeden DisplayPort 1.4. Pokud by vám to bylo zrovna příjemnější než vsadit na klasický stojan, lze monitor snadno uchytit na zeď.

Zařízení, které se celkově nese ve velmi jednoduchém duchu a profesionálům poslouží tak maximálně jako sekundární obrazovka, se bude perfektně hodit do kanceláří. Aktuálně bohužel nemáme žádné informace o ceně ani konkrétním datu vydání. Stejně tak zatím není potvrzeno, že se monitor dostane na tuzemský trh. U nás se nicméně prodával monitor A22i s oficiální cenou 2 290 Kč (u některých obchodníků jej stále seženete), a tudíž je pravděpodobné, že nový Monitor A24i skutečně vyjde i v Česku.

Jaký používáte monitor?

Zdroj: mi.com