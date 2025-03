Androidy nabídnou nový způsob přístupu k Gemini, na který čekám už dlouho. Ulehčí práci s textem, ale ještě potřebuje péči

Reklama

Ve svých článcích se netajím tím, že na svém chytrém telefonu s oblibou využívám umělou inteligenci, která mi každodenně nejrůznějšími způsoby usnadňuje práci. I proto dokážu ocenit vylepšení, jež se na první pohled mohou zdát zcela bezvýznamně. Mobilní aplikace Gemini brzy dostane šikovné tlačítko šetřící čas, a že na něj čekám už dlouho…

Na svém primárním telefonu mám jako chytrého asistenta momentálně nastavené Perplexity, nicméně na zařízeních, která testuji, si nechávám Gemini. V průběhu svého dne často pracuji s různými texty – některé jsou příliš dlouhé a potřebuji si z nich udělat stručný souhrn, jiné pak mnohdy obsahují pojmy, jimž nerozumím. V tento okamžik přichází čas podržet zapínací tlačítko telefonu a nechat si poradit od AI.

Pokud se chci Gemini zeptat na určitou část daného textu, musím ji označit, zkopírovat a následně vložit do překrytí, jež vyvolám oním fyzickým tlačítkem. Tento proces není bůhvíjak pohodlný a rozhodně by se dal zjednodušit. Evidentně si to uvědomuje i samotní vývojáři z Googlu, kteří se chystají integrovat tlačítko „Ask Gemini“ (Zeptat se Gemini) přímo do nabídky pro práci s označeným textem.

Na připravovanou novinku upozornil uznávaný dataminer AssembleDebug ve spolupráci s portálem Android Authority. V ukázkovém videu jsem však narazil na detaily, které se mi příliš nezamlouvají. Nové tlačítko sice usnadní práci s textem, protože mně ušetří pár kliknutí, ale před svým uvedením by funkce vyžadovala ještě trochu péče.

Ještě než Googlu poradím, co udělat lépe, musím zdůraznit, že funkce byla objevena v betě aplikace Google (verze 16.8.31.sa.arm64 beta) – mezi všechny uživatele se tedy ještě rozšiřovat nezačala. Je tedy možné, že ve finální podobě budou nedostatky opraveny.

V prvé řadě mi vadí, že po kliknutí na Ask Gemini je uživatel zavlečen do aplikace Gemini. Mnohem chytřejší by z mého pohledu bylo, kdyby se daný text přenesl pouze do překrytí, aby na obrazovce zůstal i původní obsah stránky. Zároveň jsem překvapen, že se označený text odešle jako prompt po Gemini hned po stisknutí tlačítka. Ještě dříve, než tak bude učiněno, bych umělé inteligenci rád specifikoval, na co se má soustředit, nebo upřesnil kontext.

