Umělá inteligence v mobilu: Potřebujete jen tyto dvě aplikace, jsou zdarma a moc se o nich nemluví

Fenomén umělé inteligence rychle pronikl do odvětví chytrých telefonů a není se vůbec čemu divit. Smartphone používáme každodenně a nosíme jej s sebou prakticky neustále, v mnoha ohledech pak dokonce nahradil klasické stolní počítače. Mít po ruce pomocníka v podobě AI chatbota se může hodit prakticky kdykoliv, vše je pouze o výběru správné aplikace.

Vůbec nejznámější AI chatbotem je samozřejmě ChatGPT od OpenAI, s nímž de facto všechno začalo. Oblíbené je také Gemini z dílny softwarového kolosu Google, a to zejména díky chytré integraci do dnešních Android telefonů. Co kdybych vám ale řekl, že ani jednu z těchto aplikací vlastně nepotřebujete a nejlepší je kombinace dvou, o kterých se tolik nemluví.

Claude: Mistr ve zpracování textu

Generativní chatbot Claude od společnosti Anthropic je v principu stejný jako ChatGPT, avšak jeho jednoduchost rozhraní a styl, jakým jsou odpovědi psané, mně vyhovuje více než u známější konkurence. Současně nabývám dojmu, že odpovídá rychleji, což je pro mě ve spoustě případů klíčové (i když je občas důvodem pouze má netrpělivost). Pro běžnou práci s textem, jako bych vykonával s ChatGPT – tedy vymýšlení nápadů a generování obsahu raději využiji právě Claude.

I bez předplatného vám Claude nabídne přístup k novému modelu 3.7 Sonnet, který nepatrně překonává předchozí model 3.5 Sonnet. A i ten byl v mnoha měřitelných disciplínách krapet lepší než konkurenční GPT-4o.

Někdo by mohl namítnout, že ChatGPT nabízí i vychytávky jako Advanced Voice Mode. Samozřejmě by měl pravdu, a pakliže chcete s AI konverzovat v reálném čase podobně jako se svým lidským spolupracovníkem, Claude pro vás nebude nejlepší volba. Já ale umělou inteligenci využívám každodenně a hlasový režim je zrovna funkce, kterou se opravdu nebojím obětovat, přestože se na první pohled jeví zajímavě.

Claude by Anthropic Anthropic PBC Instalovat (Free) Google Play

Perplexity: Inteligentní vyhledávání informací

Perplexity si můžete představit jako Google na steroidech. Potřebujete-li vyhledat informaci, ideálně ověřenou z více zdrojů, bude právě tento AI nástroj vašim nejcennějším pomocníkem.

Po zadání uživatelského dotazu, který se nemusí omezovat na klíčová slova a může být podrobný a psaný „lidsky“, prohledá Perplexity několik relevantních internetových zdrojů a z informací v nich obsažených vytvoří stravitelný přehled doplněný obrázky.

Perplexity je ideální i pro vypracování komplexnější rešerše. I v rámci bezplatné verze nabízí uživatelům režim Pro, s nímž projde více zdrojů a poskytne komplexnější odpovědi, nebo čerstvě zavedenou funkci Deep Research, po jejímž použití obdržíte dlouhou zprávu (podobnou článku) s podrobnými citacemi a hloubkovější analýzou dat.

Součástí Perplexity je také chytrý asistent, který v češtině představuje solidní alternativu pro Gemini. Nejenže poskytuje rychlejší přístup k vyhledávání, ale také zvládne vytvářet upomínky, přehrávat hudbu nebo vytvářet souhrny notifikací.

Perplexity - Ask Anything PerplexityAI Instalovat (Free) Google Play

Jaké AI aplikace máte v telefonu vy?