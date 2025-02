Perplexity přináší skvělou funkci z ChatGPT, ale zdarma pro všechny. Udělá za vás kompletní rešerši

Reklama

Mezi tvůrci generativních chatbotů je aktuálně populární koncept funkce, která za vás vykoná kompletní rešerši. Prohlídne desítky až stovky internetových zdrojů, analyzuje z nich data a na základě nich následně připraví podrobný souhrn všech potřebných informací na téma, které si zvolíte. Funkci, s níž nedávno přišlo populární ChatGPT, teď přináší oblíbený AI vyhledávač Perplexity. Nabízí ji však zdarma pro všechny.

Není to tak dlouho, co organizace OpenAI představila funkci „Deep Research“, která je součástí placeného balíčku Pro a zvládne vyhotovit komplexní souhrn informací na určité téma. To, co by člověku trvalo hodiny, podle tvůrců zvládne během desítek minut. Novinka ve vyhledávači Perplexity se nazývá totožně a má prakticky stejný účel. Klíčovým rozdílem však je dostupnost – funkce je k dispozici i uživatelům bezplatné verze, a to s denním omezením. Předplatitelé tarifu Pro pak mohou vychytávku používat neomezeně.

Deep Research v Perplexity je momentálně k dispozici pouze ve webovém rozhraní, do mobilních aplikací pro Android a iOS se prý začne rozšiřovat již brzy. Podle oficiálního blogového příspěvku provádí Perplexity každou rešerši zhruba 1–2 minuty, přičemž výsledkem je text, jehož tvorba by běžnému smrtelníkovi zabrala hodiny. Navíc si jej můžete vyexportovat jako PDF.

V testu Humanity’s Last Exam měla funkce Deep Research vyhledávače Perplexity úspěšnost 20,5 %, protějšku od OpenAI se podařilo získat 26,6 %. Výkonnostní rozdíly tedy příliš velké nejsou. „Soubor dat se skládá z 3 000 náročných otázek z více než stovky předmětů. Tyto otázky zveřejňujeme a zároveň udržujeme soukromý testovací soubor vyřazených otázek, abychom mohli posoudit přiléhavost modelu,“ vysvětlují tvůrci benchmarku.

Perplexity - Ask Anything PerplexityAI Instalovat (Free) Google Play

Používáte vyhledávač Perplexity?

Zdroj: Perplexity