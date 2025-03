Evropa přivítala Sora AI! Nabízí možnost vytvářet kvalitní videa jednoduše a z pohodlí domova

Reklama

Společnost OpenAI přináší do Evropy novou AI technologii Sora, která umí generovat realistická videa

Sora AI je nyní dostupná evropským uživatelům s předplatným Plus nebo Pro

Video vytvořené na základě jednoduchého příkazu demonstruje pokročilé schopnosti této umělé inteligence

„Ahoj Soro, dokážeš vygenerovat animaci k článku o tobě a o tom, jak ses nedávno dostala do Evropy? :)“

Tak zněl příkaz pro novou umělou inteligenci Sora AI generující videa. Výsledkem se stal snímek na náhledové fotografii. Poutavé? Za tímto počinem stojí společnost OpenAI, která je zatím nejznámější pravděpodobně díky svému všestrannému asistentovi jménem ChatGPT, nicméně nedávno rozšířila svou působnost v Evropě o videa tvořící Soru.

Novinka byla společností oznámena tímto příspěvkem 28. února na platformě X. Příspěvek obsahuje demonstrativní video toho, jakých detailů a úrovně realismu dokáže Sora AI dosáhnout. Záhy byl příspěvek doplněn o informaci, že umělá inteligence je dostupná jen předplatitelům Plus a Pro programů OpenAI.

Jak je na tom cenová dostupnost této lokální novinky?

Nejlevnější varianta, jakou si zpřístupnit Sora AI, je program Plus za zhruba 484,- Kč měsíčně. OpenAI každopádně nabízí i program Pro, za který si běžný uživatel připlatí možná až nesmyslně, a to necelých 5 000,- Kč měsíčně. Výhody zahrnuté v obou programech můžete sami zhodnotit.

Ale jak je na tom bezpečnostní riziko?

Sora AI se s příchodem do Evropy nikterak nezměnila, a tak s ní žádné nové riziko nepřichází. Obecně známá rizika v podobě šíření falešných zpráv a zneužívání deepfake technologie tu každopádně vždy byly a nadále budou. Nová umělá inteligence by k těmto rizikům sice logicky mohla s příchodem do Evropy usnadnit cestu více dezinformátorům, ale jaký opravdový dopad bude na evropskou společnost Sora mít, se dozvíme až časem.

Jaký máte názor vy na propuštění modelu Sora AI do Evropy?

Zdroj: TechZine