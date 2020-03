Paráda! Google Asistent se letos naučí číst weby nahlas. I česky

Americký technologický gigant Google chystá do svého chytrého Asistenta funkci, po které globálně volaly velké spousty uživatelů. A která skutečně usnadní život mnoha lidem po celém světě. Pomocí jednoduchého příkazu bude možné umělé inteligenci zadat, aby nahlas přečetla text na webu tak, jak to nyní umí třeba s textovými zprávami. Jestli jste teď pomyslně mávli rukou, že je to v ČR k ničemu, rozhodně čtěte dál. Novinka totiž bude dostupná ve 42 jazycích v nichž zvládne Google Asistent články číst. Čeština mezi nimi nechybí. Mezi jazyky bude navíc umět i překládat. Takže si klidně můžeme otevřít článek třeba v maďarštině, Asistentovi zadat před čtením češtinu a pak pohodlně poslouchat výstup v našem krásném jazyce. Google Asistent dostane funkci pro hlasité čtení webů ještě během letošního roku a to pro všechna zařízení s Androidem od verze 5. Spustit půjde v mobilním prohlížeči Chrome a v aplikacích Google a Google Zprávy.

O novince informuje firma na svém blogu. Z příspěvku a přiloženého videa je patrné, že hlasité předčítání bude mít i zajímavá nastavení. Budeme mít například možnost dle libosti ovlivnit styl hlasu a rychlost řeči. Google slibuje, že vše bude plynulé a přirozené. V posledních letech udělal v tomto oboru obrovské pokroky, takže mu věříme. Asistent bude při čtení zvýrazňovat slova, která zrovna čte. V průvodním textu i ve videu firma pochopitelně využívá příkaz ke čtení v angličtině. Společně můžeme doufat, že bude existovat i jeho česká verze. Ale i kdyby ne, větu “Hey, Google, read it!” je snad schopný naučit se každý.

Tip pro následující vídeo Pokud nevládnete angličtinou a chcete videu porozumět, zapněte si vedle ikony s ozubeným kolečkem titulky. V nabídce s ozubeným kolečkem pak klikněte na Titulky a vyberte automatický překlad do češtiny. Vlastně si tím i vyzkoušíte, jak dobře umí umělá inteligence od Googlu překládat.

Read It with the Google Assistant: Listen to web pages

Jde o velmi očekávanou funkci, která pomůže šetřit čas, usnadnit práci a mimo jiné zbořit další jazykové bariéry. Napadá nás hned několik příkladů. V autě můžete vložit telefon do držáku a Google Asistent se postará o hlasité čtení webů, aniž byste museli nebezpečně manipulovat s telefonem a věnovat pozornost displeji. Při procházení městem se vyhnete nepříjemným srážkám, když vám může telefon předčítat text třeba do sluchátek. Takto vybavený Asistent dokonce může pomáhat i lidem s dyslexií, kteří uvidí odvíjející se text a uslyší řeč. Vše uvedené lze navíc provádět i se zmíněným překladem.

Oceňujete, že Google Asistent bude umět hlasité čtení webů?

Zdroj: Google