Google Gemini nyní plně funguje v češtině! Rozumí i mluvenému slovu

Umělá inteligence Google Gemini je k dispozici i jako mobilní aplikace

Kromě textové komunikace ovládá i tu hlasovou, nově dokonce v češtině

Dosud si poradila pouze s výstupem, nyní rozumí i vstupu

Z umělé inteligence Google Bard se stalo Gemini. Současně se změnou názvu vznikla i mobilní aplikace, která nejenže umožňuje textovou komunikaci s chatbotem, jako to známe od konkurenčního ChatGPT, ale zároveň postupně nahrazuje Google Asistenta. Právě v souvislosti s hlasovou komunikací nyní tak trochu zamrzlo peklo: Gemini nově umí plně komunikovat v češtině (v Komunitě nás na to upozornil čtenář Gwakari). Slovenština je rovněž podporovaná.

Gemini se jako appka pro chytré telefony s Androidem dostalo do Česka teprve nedávno. Až do začátku června nebyla v našich končinách k dostání na Google Play a mohli jste si ji tak maximálně nainstalovat z neoficiálních zdrojů. Již v té době byl ale chatbot schopen komunikace v našem jazyce, a to především textově. S hlasovým vstupem v češtině (výstup také ovládala již dříve) si však poradí až dnes.

Google Gemini v češtině nedělají problém ani složitější jazykové vlastnosti, jako je například diakritika. Chcete po umělé inteligenci vyhledat např. umístění Čeňkovy ulice? Není problém! Tedy až nyní, dříve vám AI nerozuměla a museli jste jí to česky explicitně napsat do textového pole.

